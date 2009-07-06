Чому регіонали на самих себе наплювали

Прийшла з парламенту, сиджу і плачу. Не знаю, як у вас, а у мене особисто очі розкрилися. Регіони. Ось вони рідні. Борці за народ. Єдині в парламенті, хто знайшов гроші підняти людям прожитковий мінімум. У кризу, всупереч бажанню МВФ, який обіцяв дати кредит, якщо ми зменшимо апетити. Ось за кого треба голосувати. Вони порахували і вирішили. Екс-віце-прем`єр-міністр Микола Азаров сказав, що 12 мільярдів гривень у кризу він знайти допоможе. БЮТ каже, що грошей немає, і це ніякі не 12 мільярдів, а 38 мільярдів, оскільки зміна мінімальної зарплати тягне за собою перегляд у бік збільшення величезного числа бюджетних виплат. Я про всяк випадок замовила довідку регіональним кореспондентам УНІАН. Попросила їх з`ясувати, як підприємці південного сходу, представлені у фракції Регіонів, платять зарплату в своїх бізнес-структурах, і яка офіційна й неофіційна статистика звільнень на їх підприємствах. А раптом їх ще і за це потрібно на парламентську дошку шани повісити. Раптом виявиться, що наше електоральне щастя, наші справжні герої були десь поряд. А ми і не знали, і голосували, як дурні, за цих демократів. «Ми готові піднімати зарплату, ми готові до всіх виплат, які потягне підвищення прожиткового мінімуму, - сказав нам регіонал Ярослав Сухий, який був заступником керівника запорізького підприємства Мотор-Січ. - Спробуйте прожити на 515 гривень. Я ж бо знаю ваші журналістські зарплати!» «А ми ваші депутатські знаємо», - відмахнулася я від слуги народу.

І почала шукати Ірину Акімову, міністра економіки опозиційного уряду. Вона дорожить своєю репутацією економічного експерта, не менше, ніж депутатським мандатом. Під час минулого засідання, коли регіонали вперше заблокували трибуну з вимогою підняти прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, вона м`яко відмовилася коментувати, відправивши нас до ініціаторів цього підняття Олександра Єфремова та Михайла Папієва. Михайло Папієв - теж добра, виявляється, людина. Гідна. І головне професіонал, вже якщо він знайшов в антикризовому бюджеті Тимошенко 200 мільярдів гривень на єдиний соціальний внесок, на себе коханого, то якихось 12 мільярдів на мінімалку для народу з його-то розмахом – взагалі не проблема. Навіть 38 – не проблема. Або ось Олександр Єфремов. Олександр Сергійович завжди наголошує, що він хоче звільнити зганьбленого міністра Луценка, але залишити при владі гідного вугільного міністра Віктора Полтавця. Це добрий, правильний підхід правильного депутата. А головне - диференційований. Ось тільки цікаво, скільки було закрито нелегальних шахт-копанок на Луганщині, поки Олександр Сергійович був губернатором і нині депутатом.

Микола Янович обіцявся дати прес-конференцію в парламенті, щоб чітко показати, звідки гроші на підвищення. Чекаємо. А поки хочемо поцікавитися, чому на засіданнях з представниками МВФ, за словами спікера Литвина, всі регіонали дружно виступали за секвестр бюджету. Секвестр, якщо по-простонародному, це обрізання бюджету. Або вони хотіли обрізати зовсім не те, що зараз планують підняти? І дуже хочеться знати, в якій ще країні світу з таким ВВП, як у нас, мінімалки піднімають? І чому на ефірах представники цієї політсили сказали сотні тисяч слів на тему неприпустимості свята витрат, необхідності скорочення витрат, а нині ось взяли і на самих себе наплювали? А може регіонали відчувають якнайглибшу провину? В інтерв`ю УНІАН спікер Литвин сказав , що в 2003 році, коли вони прийшли до влади, то прожитковий мінімум, який був позначений попереднім урядом на рівні 237 гривень, вони порахували нескромним і зробили 205. А 237 ввели тільки з грудня 2003 року. І відтоді крає їх совість, тому і блокують тепер трибуну – відчувають, що повинні повернути те, що забрали. А може, просто політтехнолог Манафорт пішов у відпустку, і вони не знають, що сказати? Подивилися, що там Тимошенко робила в опозиції для підняття рейтингу і давай те саме? А що? Врешті, взяли ж вони на озброєння біло-блакитну символіку блоку Ющенка, з якою той виступав на парламентських виборах в 2002 році? І нічого, добре пішла...

Загалом, що вам сказати, не Регіони, а суцільний катарсис. Тільки хоч як піднімай мінімалку, народ чомусь зараз багатший не стає. Це вже давно помітно. Зате в разі ймовірної "перемоги" під знаменом зрослого валютного курсу тепер зможе стояти не тільки Юлія Тимошенко, а й славне плем`я регіоналів. А що? Любиш піднімати зарплату – люби і відповідати за валютний курс. Тепер я відчуваю: полку справжніх любителів народу прибуло.

Маша Міщенко