У Запоріжжі здійснив вимушену посадку Ан-12

В аеропорту Запоріжжя (ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя") здійснив вимушену посадку літак Ан-12.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МінНС, НП сталася напередодні о 16.09.

"4 грудня о 16.09 в аеропорту Запоріжжя практично одразу ж після зльоту, що відбувся о 15.40, через неполадки гідропідсилювачів рульової системи здійснив вимушену посадку літак Ан-12, який прямував за маршрутом Запоріжжя-Туреччина. На борту літака перевозилися 135 кг вантажу і шестеро людей - членів екіпажу. Даних про постраждалих немає", - повідомили в управлінні МінНС.

На місце події виїжджали аварійно-рятівні служби аеропорту і головного управління МінНС в Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН в керівництві держпідприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", Ан-12, що здійснив вимушену посадку, належать запорізькій авіакомпанії "Мотор Січ".

За останній місяць це вже друга НП з літаками даної авіакомпанії: 12 листопада в Запоріжжі здійснив вимушену посадку пасажирський літак авіакомпанії "Мотор Січ" - Ан-140, який прямував з Києва до Анкари. Тоді причиною вимушеної посадки стала невпевнена робота одного з двигунів авіалайнера.