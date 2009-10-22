ДАІ дає водіям останній шанс з техоглядом

З кінця січня - початку лютого наступного року Державтоінспекція почне штрафувати водіїв за відсутність талону про проходження техогляду.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, С.КОЛОМІЄЦЬ нагадав, що 15 грудня закінчується термін проходження техогляду для власників транспортних засобів, після чого ДАІ може штрафувати включно до відправлення автомобіля на штрафмайданчик.

«Такі заходи ми будемо вживати з кінця січня – початку лютого, тобто даємо ще певний шанс водіям пройти техогляд», - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ, зазначивши, що станом на сьогоднішній день в Україні пройшли техогляд приблизно 60% транспортних засобів.