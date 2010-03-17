Призначено нового начальника ДАІ

Наказом МВС України від 16 березня тимчасове виконання обов’язків начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ покладено на полковника міліції Валерія КОРЯКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, іншим наказом МВС України від 16 березня 2010 року полковник міліції Валерій ЛОЗОВИЙ призначений начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України.

Іншими двома наказами з органів внутрішніх справ звільнено колишнього начальника ДДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ та колишнього керівника КРУ МВС України Миколу МАЛОГО.