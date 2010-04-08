Серед багатих українців стало модним дарувати "круті" книжки

В середовищі заможних українців знову стало модним дарувати книги. Ідеться про преміальні за оформленням і за ціною видання, які хоча й не читають, проте цінують за дизайн, пише тижневик «Коментарі:».

Як пише видання, попит на них зростає навіть незважаючи кризу. За словами директора видавництва «Фоліо» Олександра КРАСОВИЦЬКОГО, за останніх півроку кількість найменувань суперпрезентів зросла на третину, і кожний новий їхній наклад розходиться швидкими темпами. «За підсумками першого кварталу, на подарункові видання припадало приблизно 30% виторгу видавництва», - повідомив О.КРАСОВИЦЬКИЙ. Як приклад він наводить найкомерційніше видання цієї ніші - «Камасутру» за 28 тис. грн. Видавництво випускає два екземпляри на тиждень, а замовлення на них розписані на тиждень уперед.

Водночас, як відзначає видання, українські подарункові видання нижчої цінової категорії - 150–550 грн. за книгу - розходяться значно повільніше, хоча асортимент їх теж зростає. Зокрема, на хвилі інтересу до всього «українського» видавці почали активно продукувати художні фотоальбоми з ілюстраціями раритетів з колекцій вітчизняних музеїв та приватних збірок (альбоми українського іконопису, живопису й скульптури видавництв «Артанія Нова» і «Родовід», каталоги українських художників від «Майстерні книги», альбоми з ужиткового мистецтва тощо).

Але, як підсумовують видавці, зіграти на зацікавленості до національної культури тепер вдається не завжди. «Ми відкрилися на хвилі оптимізму після «помаранчевої революції». Але, слід визнати, що більш затребуваними зараз є кітчеві видання. По суті, не дуже важливо, що там усередині, головне - щоб на полиці виглядало красиво», - розповів Олександр БІЛЕЦЬКИЙ, засновник видавництва «Майстерня Білецьких».

Дещо активніше продається дитяча подарункова науково-популярна література. Вітчизняні книжки в цьому сегменті вже конкурують з російськими аналогами, що досі домінували на ринку. Так, за словами начальника відділу маркетингу видавництва «Махаон-Україна» Марії СОЛОМІНОЇ, подарункові видання для дітей забезпечують близько 20% виторгу компанії.

Але попри всі позитивні зрушення, книжкові торговці зауважують, що українським подарунковим виданням важко конкурувати з імпортним товаром. «Звісно, на хвилі святкового ажіотажу, особливо перед Новим роком, практично будь-які подарункові книжки розходяться на ура. Але навіть тоді українські видання не входять до списку бестселерів у своїй ніші. Якщо порівнювати за ціновими параметрами, то на одну нашу красиво оформлену «Енеїду» у найкращому разі припаде 50 російських «Больших энциклопедий комнатных растений», а на якісний український фотоальбом - майже 100 модних імпортних книг з кулінарії або енциклопедій зброї», - пояснює О.БІЛЕЦЬКИЙ. У результаті, більшість українських видавництв розширюють свою асортиментну лінійку в цьому напрямку, підсумовують «Коментарі:».