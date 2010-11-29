Азаров розповідає, що ВВП зростає. А чому тоді падає зарплата?

Як повідомив минулої п`ятниці на своєму сайті Держкомстат України, середня зарплата в країні в жовтні знизилася по відношенню до попереднього місяця. Причому, порівняно з вереснем зменшилася не тільки реальна, а й навіть номінальна зарплата українців.

Зокрема, відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника в жовтні було 143 години, що на 0,4% більше, ніж у вересні. Але при цьому середня зарплата в жовтні порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 27 грн. або на 1,1%, і склала 2322 грн. (у вересні – 2349 грн.).

Така ситуація для жовтня є вельми незвичною. Зазвичай номінальна зарплата цього місяця зростає порівняно з вересневою. Принаймні, так було у всі роки нинішнього десятиліття за винятком кризового для української економіки 2009 року.

Минулого місяця по відношенню до вересня збільшилися середні зарплати: у рибній галузі – на 7,7%; у фінансовій діяльності – на 6,9%; у будівництві – на 2,0%; у торгівлі – на 1,9%; у сфері охорони здоров`я і надання соціальній допомозі – на 1,1%; у промисловості – на 0,3%.

А ось скорочення зарплат у жовтні порівняно з показниками попереднього місяця мало місце: у сільському господарстві – на 2,6%; у лісовому господарстві – на 5,1%; у діяльності готелів і ресторанів – на 2,0%; у діяльності транспорту і зв`язку – на 6,1%; в операціях з нерухомістю – на 1,0%; у державному управлінні – на 1,1%; у сфері освіти – на 6,7%; у сферах надання комунальних і індивідуальних послуг, а також культури і спорту – на 1,4%.

Показово, що зарплата знижувалася не тільки в недержавній сфері економіки, а й у бюджетній теж.

Якщо дивитися в розрізі регіонів, то збільшення середньої зарплати минулого місяця по відношенню до попереднього зафіксоване лише в Тернопільській області (на 2,8%) і місті Києві (на 1,3%). Найбільше зниження розмірів зарплат спостерігалося в жовтні в Львівській (на 4,5%), Закарпатській (на 4,2%) та Івано-Франківській (на 4,1%) областях.

А реальна зарплата, з урахуванням інфляції в 0,5%, впала в жовтні цього року ще сильніше, ніж номінальна – на 1,6%. Ну, а якщо порахувати зниження реальної зарплати з розрахунку розміру заробітку за одну годину роботи, то ситуація буде ще гірша: вона зменшилася на 2,0%.

Таким чином, купити товарів і послуг на свою зарплату в жовтні співвітчизники змогли істотно менше, ніж за вересневу платню. Тобто, громадяни України стали минулого місяця ще бідніші, ніж були на місяць раніше.

Ця обставина здається особливо дивною в світлі двох обставин. По-перше, на відміну від минулого року, в 2010-му і, зокрема, в жовтні ц.р. в Україні спостерігається економічне зростання. Як повідомив, зокрема, прем’єр-міністр Микола Азаров на засіданні уряду 17 листопада, реальний ВВП зріс у жовтні на 5,7%, а за січень-жовтень – на 4,6%. Але чим же в такому разі пояснити падіння зарплат минулого місяця?

По-друге, і президент Віктор Янукович, і керівники уряду невпинно заявляють про їх нібито прагнення боротися з бідністю, підвищувати соціальні стандарти, «покращувати життя» і т.п. «Як голова держави я постійно здійснюватиму контроль за неухильним виконанням намічених завдань з активізації боротьби з бідністю, станом дотримання державних соціальних гарантій і норм Конституції України», - пообіцяв, наприклад, президент 17 жовтня, закликавши при цьому представників влади і бізнесу докласти максимум зусиль для зменшення масштабів бідності.

Як же вписується в подібні месиджі вищих посадовців падіння зарплат українців в останні місяця, та ще й в умовах зростання економіки? Або потрібно зробити поправку на те, що наведена заява Віктора Януковича була ним зроблена напередодні виборів і ще до приїзду місії МВФ (ревізори Фонду приїхали до Києва 3 листопада), який, як відомо, не вітає підвищення соцстандартів в Україні на нинішньому етапі?..

Причому, в жовтні, можна сказати, лише продовжилася негативна тенденція, що почалася на два місяці раніше. Так, в серпні реальна зарплата в Україні знизилася на 4,8%, і хоча у вересні відбулося мінімальне її збільшення до попереднього місяця (на 0,1%), проте кумулятивне падіння реальної зарплати за три останні місяці (серпень-жовтень) досягло 6,4%. Що дуже багато - до того ж, за такий короткий час!

Не можна вважати задовільним ще один жовтневий показник, пов`язаний із зарплатами українців, який також днями був оприлюднений Держкомстатом. Йдеться про заборгованість із зарплати.

Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 листопада становила 1 283,9 млн. грн., скоротившись за місяць лише на 4,2%. Порівняно з величиною на 1 січня 2010 року ця заборгованість зменшилася лише на 22,9%.

У зв`язку з цим хочеться нагадати, що ще 29 червня президент Віктор Янукович видав розпорядження, зобов`язавши уряд до 1 жовтня скоротити заборгованість із зарплаті, що була на 1 червня (1 887,0 млн. грн.), не менше ніж удвічі. Проте виконання цього розпорядження голови держави, як повідомляв УНІАН, було «успішно» провалене: заборгованість із зарплати до 1 жовтня зменшилася тільки на 29,0%.

Як бачимо, за жовтень ситуація покращилася дуже незачно. Порівняно з величиною на 1 червня заборгованість із виплати зарплати станом на 1 листопада скоротилася лише на 32,0% - замість мінімум 50-відсоткового зниження, якого вимагав від уряду президент до 1 жовтня.

А в шістьох регіонах заборгованість із зарплати за минулий місяць не тільки не зменшилася, але навіть зросла: у Тернопільській області – на 6,9%; у Миколаївській – на 3,8%; у Вінницькій – на 3,0%; у Чернігівській – на 2,3%; у Донецькій – на 0,9%; у місті Києві – на 0,7%. Причому, в Донецькій області борги із зарплат ростуть вже другий місяць поспіль – у вересні їх приріст склав 3,4%.

Як випливає з наведеної вище інформації, ситуація з динамікою зарплат і заборгованостей із виплат зарплат в країні вкрай незадовільна. Причому, якщо борг із зарплати, хоч і дуже повільно, але зменшується, то реальна зарплата українців в останні місяці швидкими темпами знижується.

Ігор Котович