Політика по-українськи: “туда, сюда, обратно – тебе и мне приятно”

Думка Віктор Ющенко відмінив власний указ від 2 квітня про проведення дострокових виборів до Верховної Ради. І підписав новий указ про дострокові вибори, але вже в липні. Представник Президента в Конституційному суді Володимир Шаповал заявив, що КС зобов`язаний припинити провадження у справі про відповідність Конституції першого указу Ющенка про розпуск парламенту.

А Рада відразу ж засіла за підготовку нового конституційного подання на новий указ.

Чесно перелопативши і закон про Конституційний суд, і (вже вкотре) Конституцію, я особисто не знайшла ні там, ні там прямих вказівок на те, що КС зобов`язаний припинити провадження у випадку, якщо законодавчий акт оголошується таким, що втратив чинність, вже в процесі розгляду питання про його відповідність / невідповідність Конституції. Втім, я і не фахівець.

Для чогось же під час слухань судді КС випитували у представників парламенту, чи вважають вони указ Президента чинним, чи ні. Напевно, це все-таки має значення.

А якщо має. Якщо КС припинить провадження у справі про перший указ. Та ще й якщо вирішить не об`єднувати подання ВР, яке вже заслухали і те, що тільки готується в одне провадження. Якщо прийме друге подання з проханням винести ухвалу про відповідність Конституції другого указу як окрему справу. О! Тоді не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що ми одержимо дуже цікаву ситуацію.

З одного боку Президентові, який не зацікавлений (і його можна зрозуміти) у винесенні вердикту КС не на свою користь, непрозоро натякають на вірний спосіб уникнути вердикту. Достатньо лише зважаючи на найближчу перспективу виголошення «вироку» відмінити «старий» указ про дострокові вибори, і підписати «новий», який відрізнятиметься від старого лише запланованою датою виборів і вихідним номером. І процес повернеться на круги своя ще як мінімум на місяць.

З іншого боку, Конституційний суд таким чином буде позбавлений необхідності виносити остаточну ухвалу, наперед знаючи, що вона, м`яко кажучи, не знайде відгуку у половини населення України (і яка різниця, якої саме?). Так само як і у половини найбільш могутніх представників вітчизняного політикуму.

З третьої – залишаються лідери партій, яким надається можливість мітингувати до упаду, і таким чином, виборча кампанія 2011 року замість передбачених законом 6 місяців розтягується на декілька років.

До того ж усі сторони політичного конфлікту, ймовірно, мають залишитися задоволені. Коаліція – тим, що процес йде відповідно до вимог Основного Закону. Мається на увазі, перспектива ухвалення чергового рішення Конституційним судом, як не крути, виникатиме раніше, ніж термін чергових призначених виборів.

Опозиція – тим, що Президент не дивлячись ні на що залишається гарантом народного волевиявлення і в політичному конфлікті незмінно приймає сторону опозиції.

Всі решта рано чи пізно до ситуації звикнуть, і просто перестануть реагувати на те, що відбувається.

Знаєте, ще в період мого рожевого дитинства у “Веселых картинках” з`явилася загадка, яка просто шокувала моїх батьків, і вона якнайкраще відповідає нинішній ситуації:

“Туда – сюда – обратно: тебе и мне приятно.” (Відгадка – гойдалка.)

Віра Сорока