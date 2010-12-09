Мрія Януковича про подвоєння ВВП за 10 років накриється мідним тазом?

Минуло не так вже багато часу відтоді, як Віктор Янукович скрізь і невпинно розповідав виборцям, що в разі його перемоги на президентських виборах Україна за 10 років увійде до двадцятки найбільш економічно розвинених держав світу. Пункт про це жирним текстом прописаний у його передвиборчій програмі «Україна – для людей!». А після перемоги лідера Партії регіонів і призначення нового уряду свіжоспечений прем`єр-міністр Микола Азаров пояснив, які конкретно темпи зростання української економіки будуть потрібно для досягнення такої красивої програмної обіцянки Віктора Федоровича.

«І третій етап - із завершенням через 10 років – це робота економіки в умовах створення нових постіндустріальних галузей, перетікання левової частки валового внутрішнього продукту у високотехнологічне виробництво і сферу послуг. Наприкінці цього етапу Україна подвоїть валовий внутрішній продукт, а доходи громадян досягнуть рівня європейських сусідів», - розповів керівник уряду 2 квітня цього року на засіданні урядового комітету з питань реформ.

Проте реальні досягнення української економіки в 2010 році, закладені в проекті держбюджету-2011 показники зростання ВВП на майбутній рік і економічні очікування на 2012 рік вказують на те, що оголошеним прогнозам Януковича і Азарова про подвоєння ВВП через 10 років не судитиметься здійснитися.

Отже, який приріст економіки України передбачається в 2010 році? Згідно з листопадовим прогнозом Нацбанку, реальний ВВП виросте цього року на 4,1-4,3%. Хай буде 4,3%!

Що планує уряд на 2011 рік? Відповідно до оприлюднених в середу, 8 грудня, показників проекту держбюджету, наступного року ВВП збільшиться на 4,5%.

Хоча це і вельми сумнівна цифра економічного зростання, оскільки уряд закладає, швидше за все, занижену величину інфляції (індекс споживчих цін - 108,9%, індекс цін виробників – 111,3%), проте припустимо, що цей прогноз збудеться!

На 2012 рік навряд чи відбудеться якесь поліпшення темпів економічного зростання порівняно з 2011 роком. Принаймні, такою є думка багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних експертів.

Наприклад, НБУ передрік нещодавно, що приріст ВВП в 2012 році, як і в 2011 році, становитиме лише 4%. Трохи кращі прогнози містяться в Меморандумі між Україною і МВФ: середньорічний приріст ВВП в 2011-2012 роках – 4,6%. Хай на 2012 рік буде останнє число!

У результаті маємо таку картину з темпами приросту реального ВВП України на ці три роки: 2010-й – 4,3%; 2011-й – 4,5%; 2012-й – 4,6%. Сумарний приріст за три роки – 14,0% (1,043 х 1,045 х 1,046).

Оскільки за 10 років нинішньою владою обіцяно дворазове збільшення ВВП (приріст на 100%), тоді за решту 7 років українська економіка повинна зрости на 75,4% (2 / 1,14).

Для того ж, щоб досягти зазначеного параметра приросту ВВП за 7 років, потрібне щорічне його збільшення в середньому на 8,4%. Але хіба не фантастичними видаються такі темпи економічного зростання після таких «слабких» показників у 2010-2012 роках?

Нагадаємо, той же Віктор Янукович перед перемогою на президентських виборах розповідав про майбутнє щорічне зростання ВВП - як про бажаний темп економічного зростання – лише на 6-7%...

Зрозуміло, що про обіцянки входження України в двадцятку найбільш економічно розвинених держав потрібно вже сьогодні забути, як про нездійсненну мрію. Проте ситуація у вітчизняній економіці за відсутності реальних реформ може скластися набагато гірше, ніж просто певне відставання в обіцяних темпах зростання.

Наприклад, екс-міністр економіки України Володимир Лановий днями спрогнозував обвал курса гривні в 2012 році. «Говорити про те, що у нас буде стабільна грошова одиниця, якщо виробництво застаріле і випускає неконкурентоздатну продукцію, безглуздо. Чим більше і довше ми тримаємо курс в умовах, які не відповідають реаліям економіки, тим більшим потім буде провал гривні», - заявив він, маючи на увазі, що на 2011 рік уряд і Нацбанк планують збереження валютного курсу на теперішньому рівні – 7,95 гривень за долар.

А якщо в 2012 або 2013 року знову станеться обвал гривні, як пророкує пан Лановий, то економіка в той період не тільки не зростатиме, а й різко піде вниз – як це було наприкінці 2008-го і в 2009 році.

За такого розвитку ситуації, який дуже ймовірний, Україна може теж потрапити в двадцятку. Але не найбільш, а найменш розвинених держав планети..

Олександр Безкоровайний