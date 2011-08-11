Росія розпочала валютну війну. Зокрема, і проти України

Російський Центральний банк, на відміну від Національного банку України, вже давно сповідує політику плаваючого курсу своєї національної валюти – російського рубля – щодо світових валют. Українському Нацбанку вже давно МВФ рекомендував також перейти на плаваючий курс гривні, але, як кажуть, віз і нині там. НБУ вперто утримує валютний курс на стабільній відмітці в 8 гривень за долар, не звертаючи уваги на значні витрати золотовалютних резервів в останні місяці з метою утримання гривні від девальвації.

І ось в останні два тижні, коли в світі сталі швидкими темпами падати фондові біржі і різко дешевшати нафта, Росія вирішила, схоже, підтримати свою економіку, вступивши за прикладом Китаю, США, Японії і багатьох інших країн у валютні війни. Зокрема, Центробанк РФ за період з 28 липня до 10 серпня поточного року підвищив курс долара США з відмітки 27,4439 до 29,4166 рублів за долар – або на 7,2%.

Тим самим, виручка від російського експорту при перерахунку в рублі зросла при збереженні її обсягів у доларах також на 7,2%. Або, інакше, компанія «Газпром», наприклад, не відчує втрати в рублях від падіння ціни на нафту на ті ж 7,2%. А от ціна в рублях для імпорту зросте на той же відсоток, у зв`язку з чим "заморські" товари втратять в конкурентоспроможності, що теж дуже добре для російської економіки.

Зрозуміло, що все це безпосередньо стосується і торгівлі між Росією і Україною. Причому, на українську економіку така поведінка Центробанку Росії робить негативний вплив.

Річ у тому, що НБУ ніяк не відреагував на ті процеси, що відбуваються останнім часом на світових ринках. Більше того, Нацбанк навіть провів невелике зміцнення національної валюти: на 28 липня офіційний курс становив 7,9710 гривень за долар, а на 10 серпня – 7,9708.

Як наслідок, російський рубль девальвував останнім часом не тільки щодо долара США, але і до української гривні. За даними НБУ, на 28 липня курс становив 2,9045 гривні за 10 російських рублів, а на 10 серпня – 2,7096. Таким чином, гривня зміцнилася до російського рубля за позначений період також на 7,2%.

І це дуже погано для української економіки, але добре для російської. Нагадаємо, за січень-травень 2011 року товарообіг між Росією і Україною становив 9,9 млрд. дол., що дорівнює 34,0% від загального товарообігу України зі всіма країнами. Негативне сальдо товарної торгівлі між двома державами за той же період досягло для України 5,3 млрд. дол. За рахунок же девальвації російського рубля щодо української національної валюти негативне сальдо для України в її торгівлі з Росією може лише вирости ще більше.

«Симетричною» відповіддю Національного банку України на вищезгадані дії Центрального банку Росії було б ослаблення гривні до рубля на ті ж 7,2%. Зробити ж це можна тільки шляхом девальвації гривні до долара США на ту ж величину – тобто, до курсу 8,55 гривень за долар.

Проте НБУ, як вбачимо, поки не робить ніяких дій у відповідь , і цим не сприяє поліпшенню самопочуття української економіки.

Аркадій Кашуба