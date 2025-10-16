Також, за словами Левітт, має відбутися ще одна зустріч між Путіним і Трампом.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить у можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленського і російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Під час брифінгу її запитали, чи вірить американський лідер у те, що зможе влаштувати переговори між українським лідером та очільником Кремля. На це вона відповіла так:

"Я думаю, що він вважає це можливим. І він, звичайно, був би радий бачити таку зустріч".

Відео дня

Крім того, за словами Левітт, зараз тривають перемовини щодо зустрічі між делегаціями Росії та США. Американську делегацію має очолити державний секретар Марко Рубіо.

Згодом має відбутися ще одна зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

"Але я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього", – сказала прессекретарка.

США і Росія: інші новини

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, основною темою стала війна в Україні та перспективи її закінчення.

Трамп також анонсував зустріч із Путіним, яка відбудеться в столиці Угорщини – Будапешті, "щоб спробувати покласти край цій "ганебній" війні між Росією та Україною".

Вас також можуть зацікавити новини: