Президент США Дональд Трамп раніше анонсував зустріч із російським президентом Володимиром Путіним і сказав, що вона відбудеться в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті.

"Запланована зустріч президентів США і Росії - чудова новина для всіх миролюбних людей світу. Ми готові!" - написав він у соцмережі X.

Пізніше Орбан після телефонної розмови з Трампом заявив, що підготовка до зустрічі лідерів США та Росії вже триває.

Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Будапешт як місце проведення майбутнього російсько-американського саміту першим згадав Трамп. За його словами, пропозицію Путін підтримав одразу.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп вважає можливою і навіть необхідною зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, проте поки що триває підготовка нових контактів високого і вищого рівня між Москвою і Вашингтоном.

У Білому домі відмовилися відповідати на запитання про те, чи пообіцяв Путін узяти участь у тристоронньому саміті з Трампом і Зеленським.

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

За підсумками двогодинної телефонної розмови з російським президентом Трамп повідомив, що вони домовилися зустрітися в Будапешті. Коли саме це станеться, він не уточнив.

За словами Трампа, до цього - вже наступного тижня - відбудеться зустріч високопоставлених делегацій Росії та США. З американського боку її очолить держсекретар Марко Рубіо.

