Конкурс краси ”Міс Донбас OPEN-2006” (6 фото)

10:46, 22 травня 2006
Разное
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Перемогла студентка Донецького національного університету Владислава Євсєєва

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