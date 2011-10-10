Прокуратура не порушила справу проти інспектора ДАІ, який збив дитину

Прокуратурою Хмельницького відмовила в порушенні кримінальної справи проти інспектора дорожньо-патрульної служби батальйону Державної патрульної служби відділу ДАІ міста, який на службовому автомобілі збив дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області, справу закрили за відсутністю складу злочину.

Зокрема, в результаті перевірки з’ясовано, що 22 вересня цього року увечері на пішохідному переході на вулиці Кам’янецька у Хмельницькому працівник ДАІ на службовому автомобілі допустив зіткнення з неповнолітнім пішоходом. На автомобілі були увімкнені проблискові маячки, він рухався зі швидкістю приблизно 40 км/год. У водія ознак сп’яніння не виявлено.

Після медичного огляду в міській лікарні дитина виписана без тілесних ушкоджень, від судово-медичної експертизи вона відмовилась, батьки претензій до працівників ДАІ не мають.

Для об’єктивного вирішення питання про притягнення винних до амінвідповідальності призначено автотехнічне дослідження.