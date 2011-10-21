Угода про зону вільної торгівлі СНД ще не готова, а Росія вже погрожує

Незважаючи на те, що 18 жовтня в Санкт-Петербурзі було заявлено про підписання більшістю країн СНД угоди про створення зони вільної торгівлі, самого тексту документа в остаточній редакції ще не існує.

Як повідомили інформовані джерела, він знаходиться у стадії доопрацювання з урахуванням запропонованих на останньому засіданні глав урядів Співдружності коригувань. З'явиться невдовзі.

До речі, про факт підписання документа відомо лише зі слів глав урядів. Фото- або відеопідтвердження цьому немає.

Не сміючи мати сумніви щодо правдивості заяв глав урядів низки країн, припущу, що якийсь документ все ж таки був підписаний. Проте це не була остаточна редакція.

Відомо, що 18 жовтня на обговорення був винесений проект угоди, який був уточнений з урахуванням пропозицій урядів країн СНД, які надійшли травневого засідання глав.

Судячи з усього, саме цей варіант і розміщений зараз депутатом Терьохіним в Інтернеті.

Не очікувалося, що текст у новій редакції істотно відрізнятиметься від колишнього варіанту (травневий варіант є у розпорядженні ЗМІ). Мало того, ще вранці 18 жовтня була абсолютно достовірна інформація про те, що підписувати угоду в Пітері не збираються.

Проте під час засідання несподівано з боку Росії було внесено і схвалено главами урядів СНД рішення підписати угоду невідкладно.

Що стало причиною таких змін, точно з'ясувати не вдалося.

Разом із тим, сьогодні відповідальний секретар Комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану Сергій Глазьєв протягом відеомосту Москва – Київ – Кишинев – Єреван – Астана зробив цікаву заяву.

Він повідомив, що договір містить статтю, згідно з якою у разі бажання однієї з країн СНД створити ЗВТ з третьою стороною, вона має провести консультації з СНД.

Перш за все, відзначив Глазьєв, ця стаття виписана для України, яка готує угоду по ЗВТ із Євросоюзом.

Росія побоюється збільшення потоку товарів із ЄС на територію. І у випадку, якщо в підсумку консультацій з'ясується, що може виникнути загроза ринку МС і країнам СНД, то відносно України може бути вжито захисних заходів.

«Я не виключаю, що у будь-який момент одна зі сторін (СНД) зажадає проведення консультацій з приводу зони вільної торгівлі з Євросоюзом», - заявив Глазьєв.

Якщо загрозу буде виявлено, відзначив він, «наша угода може почати розмиватися, тобто з'являються нові вилучення, і замість подальшої інтеграції ми можемо отримати новий бар'єр».

Ось так от...

Мало того, що угода навіть не ратифікована, навіть тексту поки що немає, а Росія вже погрожує санкціями.

Юрій Ходжаян