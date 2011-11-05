ГАЗ, переобладнаний під мікроавтобус, на обгоні зіткнувся з трактором

У Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з трактором постраждали дев’ятеро людей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталося вчора близько 13.00 на об’їзній дорозі біля міста Броди.

Попередньо з’ясовано, що водій автомобіля «ГАЗ-5312», переобладнаного під пасажирський мікроавтобус, виїхав на перехрестя доріг, де, здійснюючи обгон, скоїв зіткнення з трактором «Білорусь».

Під час зіткнення дев’ятеро із 15 пасажирів мікроавтобуса отримали травми. Восьмеро з них були госпіталізовані у медичні установи.

За фактом ДТП відбуваються слідчі дії, які мають встановити остаточні причини аварії.