ДТП на трасі Київ-Харків: один загиблий, шестеро поранені

Сьогодні вранці в дорожньо-транспортній події у Полтавській області одна людина загинула, шестеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Полтавській області, ДТП сталося на 304-му кілометрі автодороги Київ-Харків, поблизу смт Решетилівка.

За даними УМВС, 22-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, який рухався у напрямі Полтави, не впорався з керуванням, виїхав на смугу стрічного руху і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під управлінням 25-річного водія, жителя м. Білгород (Російська Федерація).

У результаті зіткнення водій Daewoo Lanos загинув на місці події, трьох жінок-пасажирів легковика травмовано.

В автомобілі Volkswagen травми отримав водій і двоє пасажирів.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції, яка з`ясовує обставини і причини аварії.