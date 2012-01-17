Пане Кірєєв, учіться у малайзійського судді Мохд Діа

Мова піде не про економіку, хоча ця екзотична країна вважається одним з найдинамічніших азійських «тигрів». Мова, як не дивно, про демократію. І це при всьому тому, що нинішній режим Наджиба Тун Разака важко назвати демократичним.

Досить згадати заборону підконтрольним прем’єру парламентом (дві третини провладної більшості – знайома картина!) вуличних протестів.

Але днями у Малайзії сталася справжня сенсація. Верховний суд країни, який теж вважався повністю контрольованим Наджибом, зняв кримінальні обвинувачення з його головного опонента, лідера опозиції Датука Сері Анвара Ібрагіма. Цьому рішенню здивувався навіть сам підсудний.

Очевидно, у всіх квазіавторитарних режимів існують проблеми з креативом при обвинуваченні своїх політичних опонентів. 64-літній батько шести (!) дітей Анвар Ібрагім був звинувачений у… гомосексуалізмі. Мовляв, розбестив свого помічника на ім’я Сайфул (тут нас не здивуєш, самі бачили подібні політичні трюки).

У Малайзії такі звинувачення – річ більш ніж серйозна. Тут, у мусульманській країні, за нетрадиційне кохання побивають палками і саджають на 20 років в тюрму.

Спеціально для лже-судді Родіона Кірєєва назву ім’я справжнього судді з Малайзії – мужньої людини, яка не побоялася переслідувань влади: Мухамад Забідін Мохд Діа.

Виносячи вирок, Мохд Діа заявив, що суд не упевнений на 100 відсотків, що надані зразки ДНК доводять провину підсудного (малайзійські ЗМІ прямо писали – зразки були сфальсифіковані). У розпорядженні суду залишилися лише свідчення свідків Сайфула, які не підтвердилися і не стали достатньою підставою для звинувачення.

Пане Кірєєв, учіться, як не ганьбитися і не виносити обвинувальний вирок лідеру опозиції без доказової бази. Лише за те, що цей політик – проти влади. Беріть приклад.

Але не беріть прикладу з того малайзійського судді, який в 1998 році сервільно обслужив тодішній режим і за надуманими обвинуваченнями в корупції і… все тій же содомії дав Анвару Ібрагіму 20-річний термін ув’язнення. Лідер опозиції вийшов на волю лише через 6 років (не зичу такої долі Тимошенко!): за позовом обвинувачення були з нього зняті. Але зрозуміло, що весь цей час брати участь у політичному житті він не міг.

Вважають, що і минулі, і нинішні звинувачення висувалися проти Ібрагіма лише тому, що він був небезпечним суперником на виборах для ставлеників режиму.

Але тепер, після мужнього рішення судді Мохда Діа, аналітики високо оцінюють шанси малайзійської опозиції на перемогу у парламентських перегонах. А Анвар Ібрагім може очолити новий уряд.

Чи рівнятимуться Кірєєв та його колеги на справжніх суддів, вірних присязі та закону?

На жаль, поки що вони беруть приклад не з того малайзійського судді. Юлія Тимошенко та Юрій Луценко і далі сидять в камерах за смішними звинуваченнями.

А на волю випускають молодих «мажорів», синків можновладців, які топили у каналах своїх конкурентів по бізнесу, збивали на смерть людей, женучи свої шикарні «тачки», та били і тягали за волосся молодих дівчат по ресторанах.

До Малайзії нам ще далеко…

Микола Писарчук