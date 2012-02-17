Організації автоперевізників об'єднають зусилля

Автоперевізники мають намір об'єднати зусилля для вирішення проблем законодавчого врегулювання міжнародних пасажирських і вантажних автоперевезень, а також конструктивного співробітництва з Міністерством інфраструктури та Державною митною службою та іншими державними органами.

Як повідомив УНІАН голова Українського транспортного союзу (УТС), голова Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) Леонід КОСТЮЧЕНКО, таке рішення було ухвалено в ході спільного засідання представників профспілок працівників автотранспорту і шляхового господарства України, УТС, Федерації роботодавців транспорту і АсМАП у четвер.

Він також повідомив, що за підсумками засідання підписано меморандум, який передбачає, зокрема, створення Координаційної ради, яка оперативно вирішуватиме питання, пов'язані з організацією та здійсненням міжнародних автоперевезень.

Крім того, представники громадських організацій мають намір до 1 квітня 2012 року надати координаційній раді пропозиції з розробки проекту Державної цільової економічної програми розвитку автотранспорту на період до 2015 року.

«Профільне міністерство та уряд практично не розробили політику розвитку міжнародних перевезень і підтримки приватного транспортного бізнесу. Продовжується податковий тиск і неповернення ПДВ, збільшується час оформлення документів податковими органами, внаслідок чого 60% часу автотранспортні засоби простоюють, а перевізники зазнають збитків», - сказав він.

Також Л.КОСТЮЧЕНКО відзначив проблему ввезення пального в баках автотранспортних засобів на територію Польщі, що веде до значного збільшення вартості перевезень; ускладнення оформлення контейнерних вантажів у морських портах України, що виводить контейнерні вантажопотоки в інші країни; проблему неповернення автоперевізникам ПДВ, а також проблему, викликану законом про гуманізацію (декриміналізацію), який дозволяє митним органам за неправильно оформлені відправником вантажів документи конфісковувати транспортні засоби та накладати непомірні штрафи на перевізників.

Л.КОСТЮЧЕНКО також зазначив, що представники Мінінфраструктури, незважаючи на запрошення, не взяли участь у засіданні й обговоренні проблем.

Крім того, Л.КОСТЮЧЕНКО повідомив, що представники громадських організацій автоперевізників розширять створений АсМАП страйковий комітет.

Вимоги міжнародних автоперевізників будуть викладені в листах, які Координаційна рада направить Президенту України, прем'єр-міністру, головам депутатських фракцій Верховної Ради, а також до профільних державних органів.