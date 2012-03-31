Європейці на кордоні показують своє фе українцям через нашу владу?

Майже два роки нам розповідають про те, що між ЄС і Україною візовий режим буде спрощено. Торік набув чинності новий Візовий кодекс ЄС, за яким українцям начебто мало стати легше перетинати межі Шенгену. Проте на практиці все виглядає інакше…

Ми писали про те, що угорці подекуди упереджено ставлятьсядо українців з польськими візами. Але нині й інші країни Шенгену проявляють таку само упередженість. У ЗМІ нещодавно писали про такий випадок: українці зі службовою візою поїхали в Німеччину як туристи, і німецька прикордонна поліція анулювала їхню візу. Мовляв, зі службовою візою туристам у Німеччину їхати не можна.

Справедливо виникає запитання, чим польський Шенген відрізняється від німецького чи угорського.

Поки що нам не вдалося домогтися якогось логічного пояснення такому розділенню в жодному європейському посольстві чи в Єврокомісії. Дипломати всіх рівнів розповідатимуть, що наявність візи ще не дає вам гарантій перетину Шенгенської зони. А також що прикордонна поліція будь-якої з країн має право самостійно вирішувати, чи впускати на свою територію громадянина з-поза меж Шенгену.

Невже сьогоднішнє ставлення європейців до українців зумовлене тим, що українці проголосували за таку владу й терплять її? Самі євродипломати це заперечують. Водночас ми добре знаємо, як Брюссель ставиться до Януковича і його команди, яка порядкує в Україні з волі наших співгромадян.

Сьогодні дедалі більше фактів свідчать про те, що прикордонні служби деяких європейських країн невипадково придираються до віз українців. Цікаво, що таких проблем набагато менше з Італією чи Іспанією – там, як правило, не запитують, з якою метою ви перетинаєте кордон, якщо маєте службову візу.

Дипломати кажуть, що коли ви маєте багаторазову службову візу, але вирушаєте в туристичну поїздку, - то маєте скасувати службову й отримати одноразову туристичну. Потім – знову звертатися до посольства по службову візу. Такий порядок, мовляв, випливає із Візового кодексу.

Водночас Рафал Вольський, генеральний консул Республіки Польща в Україні, яка видає понад 40% усіх шенгенських віз українцям, заперечує таке трактування Кодексу.

- Візовий кодекс передбачає: кожна держава має право запитувати про мету подорожі в громадян, котрі мають шенгенську візу, видану іншою державою. Але якщо ви, скажімо маєте трирічний польський Шенген і хочете на пару днів відвідати якусь іншу країну, наприклад, виставку в Берліні, то я не бачу причини для анулювання польської візи та отримання німецької візи на три дні. Так я розумію Візовий кодекс зони Шенген і логіку цього об’єднання. Інакше логіки немає.

Пан генконсул пропонує всім перед поїздкою до будь-якої країни Шенгену ознайомитися з веб-сторінкою її прикордонної служби чи посольства, щоб бути готовим відповісти на запитання на кшталт: “А що ви робите з польською візою в цій країні?” Також варто мати з собою якісь підтверджувальні документи, як то бронювання в готелі чи запрошення.

Справді, буває так: якщо хтось отримав шенгенську візу, то не завжди використовує її добросовісно. Наприклад людина отримує польську візу, їздить по різних країнах Європи, проте жодного разу не відвідує Польщі…

За словами генконсула, добросовісним вважається таке використання візи, коли більш як половина поїздок пов’язана з Польщею (якщо це польська віза). А в ідеалі — якщо їдете в якусь країну, то краще їхати через Польщу.

…У мене багаторазова польська віза, планую поїздку в одну з європейських країн, у яку їхатиму через Польщу. Хоча й дорожче вийде, але “добросовісно”.

Але дуже не хочеться вірити, що всі ми платимо таким чином за владу, яку самі обрали.

Оксана Климончук