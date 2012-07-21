Портрет двічі Героя розмалювали свастикою (фото)

Про це повідомили в прес-службі кримського управління МВС, зазначивши, що міліція проводить перевірку за цим фактом.

"Матеріали перевірки буде передано в органи прокуратури для кваліфікації діянь невстановлених осіб, а також ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.

Міліція також повідомила про порушення кримінальної справи за статтею "хуліганство" (ч.2 ст.296 КК) за фактом осквернення портрета радянського льотчика, уродженця Алупки Амет-Хана Султана. Свастика з'явилася на портреті двічі Героя Радянського Союзу, розміщеному на стіні житлового будинку неподалік від центрального ринку, на початку тижня. Комунальники зняли портрет. Правоохоронці провели опитування працівників комунальних служб, ті підтвердили їм факт вандалізму. Міліція розшукує людей, які осквернили пам'ять льотчика.