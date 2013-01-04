Головне за день: огляд топ-новин

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Янукович хоче, щоб Україна адаптувала деякі норми Митного союзу

Україні варто розглянути можливість адаптації національного законодавства до деяких норм Митного союзу, вважає Президент України Віктор Янукович.

У Києві «замінували» офіс Київстара

У Києві анонім повідомив про замінування центрального офісу компанії “Київстар”. Проте, як виявилося, повідомлення виявилося хибним.

Депардьє насправді - у Парижі

Французький актор Жерар Депардьє, про перебування якого в Києві повідомили деякі ЗМІ, насправді знаходиться в Парижі.

Міліція: Cтупінь вини Меладзе у смертельному ДТП визначить суд

Адвокати композитора і продюсера Костянтина Меладзе зараз «потужно працюють», а ступінь його вини у ДТП, в якому загинула 30-річна жінка, визначить суд.

У ЄС божаться, що не запроваджували нових правил декларування готівки

Європейський Союз не запроваджував жодних нових правил декларування готівки при в`їзді та виїзді з ЄС.

Власенко з рук у руки передав Тимошенко дозиметр

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко передав своїй підзахисній, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, побутовий радіаційний дозиметр. Напередодні вилучений дозиметр їй передали тюремщики.

В Одесі обвалився недобудований супермаркет: є травмовані

У Одесі сьогодні, 4 січня, обідньої пори на розі вулиці Марсельної та проспекту Добровольського обвалилася будівля споруджуваного супермаркета «Таврія-В», травмовано троє будівельників. На щастя, під купами цегли та металоконструкцій нікого не виявлено.