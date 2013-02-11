Польська поліція відпустила українців, затриманих за крадені мотоцикли

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомив прес-секретар поліції в Жешові, яка займалася цією справою, Павел Мєндлар.

Він відзначив, що затримані польськими прикордонниками громадяни України раніше ніколи не притягалися до відповідальності за порушення законодавства у Польщі.

Один із затриманих визнав свою провину та погодився на призначення йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки.

"Суд у цій справі може відбутися вже без присутності українця", - сказав прес-секретар, зауваживши, що звинувачений також заплатив понад 300 доларів штрафу.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що отримав замовлення на перевезення крадених мотоциклів в Україну в запчастинах.

Інший затриманий громадянин України проходив у справі як свідок.

Українцю пред’явлене звинувачення у спробі отримати користь з нелегальної діяльності, що карається польським законодавством ув’язненням строком від 3 місяців до 5 років.

Прес-секретар зауважив, що у випадку повторного затримання за порушення польського законодавства українцю буде загрожувати суворіше покарання, ніж перше визначене судом, але не це означає, що він автоматично потрапить до тюрми у Польщі.

"Це залежить від суду. Бувають різні випадки", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня польські прикордонники у пункті пропуску "Медика-Шегині" (Львівська область) затримали двох громадян України, котрі на автомобілі перевозили запчастини до, як виявилося, викрадених в Італії мотоциклів.

У ході подальших дій правоохоронці виявили в одному із приватних будинків біля прикордонного з Україною Перемишля 5 крадених мотоциклів вартістю близько 45 тисяч доларів, які зловмисники планували вивезти з ЄС на Схід.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники нерідко затримують громадян - як правило, Білорусі, України та Литви - які намагаються виїхати з території Євросоюзу за східний кордон ЄС на крадених автомобілях. Водночас поліція зауважує, що затриманих можуть одразу відпустити, бо часто вони можуть бути жертвами не добросовісних продавців машин, а не злодіями.

Зазвичай прикордонники виявляють спроби перевезення через східний кордон дорогих автомобілів найвідоміших марок випущених в останні роки.