Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

На Бортницькій станції аерації прорвало дамбу: вода Києву не загрожує

На Бортницькій станції аерації під Києвом прорвало дамбу і стався витік талих вод з мулових полів, які не функціонують 10 років.

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України з 2,9% до 1,2%

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року

Зурабов: Газпром буде навчати українців - у тому числі і російській мові

Російський газовий монополіст «Газпром» має намір активно залучати Україну до програми дистанційного навчання, у тому числі і російської мови.

КС може три місяці розглядати питання київських виборів

Керівник прес-служби КС наголосив, що, за процедурою, сьогодні починається письмовий розгляд справи, потім суд візьметься до роботи в закритому режимі і розглядатиме справу до ухвалення рішення.

На «Фукусімі» стався новий витік радіоактивної води

Черговий витік радіоактивної води зафіксовано на аварійній АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії.

Кучму вже допитали у справі проти Тимошенко

Екс-президент Леонід Кучма вже допитаний у справі про вбивство Євгена Щербаня.

Збірна України піднялася на 11 пунктів в рейтингу FIFA

Сьогодні Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA) обнародувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким команда України піднялася відразу на 11 місць – з 48-го на 37-е.

До кінця тижня синоптики обіцяють +20°

Кульбіда додав, що інтенсивні опади завершаться 15 квітня, після чого на всій території України слід очікувати суху і теплу погоду.

Янукович каже, що не виключає можливості розпуску ВР

Президент закликає політичні сили знайти компроміс і відновити роботу парламенту.

В Азарова «захворіли» ідеєю створення спільного заповідника з Росією і Білоруссю

Україна пропонує створити заповідник на забруднених після аварії на ЧАЕС територіях.

На шести ділянках Києва через зсуви оголошена надзвичайна ситуація

У Києві постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала ситуацію на шести зсувонебезпечних територіях надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Янукович: Поки не завершаться суди, помилування Тимошенко неможливе

Янукович наголосив, що чим швидше будуть завершені два суди у справах Ю.Тимошенко, тим скоріше з’явиться можливість підійти до розгляду питання про її помилування. «Мої повноваження будуть працювати після завершення цього процесу», - сказав Президент.

Яценюка допитали

Слідчий допитав Яценюка як свідка у провадженні за фактом незаконного втручання в діяльність правоохоронних органів.