Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді:

Пожежа в московському метро: меддопомога знадобилася 31 пасажиру

Пожежа сталася на перегоні між станціями "Охотний ряд" і "Бібліотека імені Леніна" внаслідок займання силового кабелю.

Ахметов купує Укртелеком

Фінансово-промислова група України "Систем кепітал менеджмент" (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, набуває у австрійської групи Epic контроль над національним оператором фіксованого зв'язку "Укртелеком", повідомили УНІАН у прес-службі СКМ. Експерт прикинув, скільки Ахметов заплатив за Укртелеком

У Чехії з підтоплених районів евакуювали 19 тисяч людей

Уряд Чехії виділить на ліквідацію наслідків паводку близько 270 млн. доларів.

Журналісти оцінили «на трієчку» стан свободи слова в Україні

За результатами опитування журналісти оцінили стан свободи слова в Україні в 3,8 бала за десятибальною шкалою.

ВР відмовилась оподаткувати гроші, які виводять на Кіпр

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону "Про денонсацію Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року"

УЄФА назвав найкращих футболістів України

Союз європейських футбольних асоціацій назвав кращих футболістів і клуб за підсумками сезону в Україні.

Журналісти завтра збираються у «Межигір'я»

6 червня журналісти проконтролюють виконання рішення суду про заборону акції під «Межигір’ям».

Президенту вірять 6,5% українців, ВР - 1,6% (опитування)

В українському суспільстві лише три соціальні інституції мають переважну довіру з боку громадян: церква, ЗМІ та Збройні сили.

ЄС хоче бути впевненим, що співпраця України з МС не зашкодить асоціації

ЄС не проти співпраці України з Митним союзом, але не хоче, щоб вона заважала угоді про асоціацію.

Відбір ЧС-2014: Україна зіграє з Англією на Олімпійському

Футбольний матч відбору на чемпіонат світу Україна-Англія відбудеться в Києві.

Експерти думають, що Україна не ризикне позиватися до Газпрому

Україна не звертатиметься до Стокгольмського арбітражу, очікуючи, що це зробить Росія, - вважають експерти.