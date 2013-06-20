Депутати просять Януковича повернути ЛАЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне звернення було прийняте на сесії обласної ради 18 червня.

На сесії депутати розглянули звернення громадської ради ветеранів Львівського автобусного заводу щодо ситуації, що склалася на підприємстві. Врахувавши висновок депутатської профільної постійної комісії з цього питання, Львівська облрада прийняла рішення звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України з вимогою про повернення Львівського автобусного заводу в державну власність.

У тексті звернення обласних депутатів йдеться про те, що приватизація ЛАЗу у 2001 році відбулася з порушеннями чинного законодавства.

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Як зазначено у зверненні, ФДМУ 15 жовтня 2001 року провів приватизацію ЛАЗу і продав 70,41% пакета акцій українсько-російському спільному науково-виробничому підприємству товариство з обмеженою відповідальністю «Сіл-Авто» (оригінальна назва) за 5,5 млн дол. Водночас, колишні керівники ВАТ «ЛАЗ», члени громадської ради ветеранів ЛАЗу, заявляють, що вартість підприємства на час приватизації складала майже 600 млн дол., окрім того, на складах заводу запаси металу, комплектації різних агрегатів та метизів було на 48 млн дол.

“Деснянський районний суд Києва 29 листопада 2001 року скасував протокол робочої комісії ФДМУ і визнав своєю постановою конкурс-продаж 70,41 % пакета акцій ВАТ «ЛАЗ» недійсним. Вищий господарський суд України 20 січня 2004 року підтвердив незаконність приватизації ЛАЗу. Був наказ Київського господарського суду щодо повернення акцій Фонду державного майна України. Акціонери і члени громадської ради ветеранів ЛАЗ про рішення суду дізналися лише у червні 2009 року”, - йдеться у зверненні депутатів.

Також депутати у своєму зверненні наголошують на тому, що „на виконання вказівок Генпрокуратури України заборонено відчужувати об'єкт злочинних дій – майно ВАТ «ЛАЗ» у розмірі 70,41 % статутного фонду та контрольний пакет акцій підприємства (40928241 шт.), який придбано у 2001 році українсько-російським спільним науково-виробничим підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Сіл-Авто», а слідчим приєднано це майно, як речові докази, до кримінальної справи.

У цій справі депутати вбачають корупційні дії, оскільки завод до сьогодні знаходиться у незаконного власника, який довів підприємство до банкрутства, вивозить обладнання, комплектуючі та інструменти на металобрухт, у той час як діє арешт на майно підприємства, накладений Генпрокуратурою.

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Депутати вважають, що завод слід відновити, він може випускати не тільки автобуси. Трудовий колектив та 76 тисяч акціонерів, які володіють 11-ма мільйонами акцій, просять облраду допомоги у виконанні рішень судів щодо повернення підприємства в державну власність.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого аналогічне звернення прийняли на сесії депутати Львівської міської ради.

12 березня голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ», Ігор Чуркін звинуватив міську владу Львова в небажанні погасити борги перед підприємством у розмірі 25 млн. грн за 30 автобусів, поставлених місту до єврочемпіонату у 2012 році.

Він зазначив, що всіх можливих заходів, які потрібні для повернення заборгованості, було вжито, зокрема були виграні всі суди і відкрито виконавче провадження з цього питання.

А загалом, за словами керівництва «ЛАЗ», місцева влада винна підприємству 170 млн. грн.

14 березня у департаменті економічної політики Львівської міської ради повідомили УНІАН, що заборгованість перед ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за поставлені автобуси на даний час становить 14 млн 853 тис. 461,00 грн.

Крім того борг заводу перед містом складає 6 млн 454 тис. 392,49 грн. Цю суму складають борги плати за землю, борги перед „Львівводоканалом” та „Львівтеплоенерго”.

У міськраді також заявили, що не можуть виплати борг за автобуси до Евро-2012 через те, що АТ «Ощадбанк» зупинив виплату траншів по кредиту Львівській міськраді. Причиною цього послужила необґрунтована позиція АТ «Ощадбанк» щодо розгляду поданих міською радою документів для отримання кредиту.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів за рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.