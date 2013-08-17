Чиновник мало не послав російського міністра на азербайджанські "три літери"
Співробітник адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва звільнений за обмовку, допущену під час зустрічі з президентом Росії.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Haqqin.az.
Інцидент стався 13 серпня в Баку на церемонії підписання міждержавних документів.
Співробітник протокольного відділу не зміг з першого разу вимовити ім'я глави російського МЗС Сергія Лаврова, який був присутній на заході. Міністр мав підписати програму співпраці в гуманітарній сфері між двома країнами до 2015 року.
Коментуючи це, ведучий церемонії сказав: «[Документ] підписують міністр закордонних справ Російської Федерації Сикти .. е-е .. Сергій Вікторович Лавров і міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед'яров».
Зустріч транслював, зокрема, телеканал Russia Today. Деякі глядачі визнали обмовку ведучого схожою на азербайджанське нецензурне слово «сиктир», яке в найм'якшому перекладі означає «вали звідси», пояснює ситуацію Лента.ру.