Законне визнання нових державних кордонів з РФ покладе край війні в Україні, - Foreign Affairs

На думку експертів, це може підвищити безпеку України, полегшити післявоєнне відновлення та сприяти міжнародній стабільності.

Зараз президент України Володимир Зеленський і більшість західних лідерів визнають, що Росія збереже де-факто контроль над більшою частиною захопленої території. Проте вони продовжують категорично відкидати де-юре, або формальне, визнання змінених кордонів України. При цьому, як стверджує Foreign Affairs, хоча у противників де-юре визнання територій України російськими є серйозні аргументи, проте таке рішення може бути вигідним для Києва, забезпечивши закінчення війни і сприяючи міжнародній безпеці.

Що кажуть противники такого рішення

Територіальна цілісність країн є опорою післявоєнного порядку і цей принцип не може бути порушений без загрози стабільності всієї міжнародної системи. При цьому територіальні поступки додадуть сміливості агресорам (будь то Росія чи інші).

Також противники цього рішення вважають, що законна поступка території рівнозначна капітуляції України, тоді як політика невизнання зберігає можливість того, що Україна в кінцевому підсумку поверне втрачені території.

Чому таке рішення вигідне Україні

Провести новий міжнародний кордон, що приблизно збігається з остаточною лінією контролю - в інтересах України, Європи і Сполучених Штатів, стверджує видання:

"Формальне визнання придбань Росії на місцях може підвищити безпеку України, полегшити післявоєнне відновлення і сприяти міжнародній стабільності".

Україна поступиться територією в межах своїх міжнародно визнаних кордонів 1991 року, при цьому Росії доведеться погодитися на юридично закріплений кордон, що не відповідає території, яку вона анексувала в односторонньому порядку. При цьому в ідеалі новий кордон повинен бути визнаний – і політично гарантований – партнерами Росії по БРІКС і головними міжнародними прихильниками України.

Найбільш надійний шлях

Як зазначає Foreign Affairs, у випадку Росії та України формальне визнання нового міжнародного кордону принесе негайні вигоди в плані безпеки.

"Чітко визначена розділова лінія спростить визначення відповідальності за відновлення бойових дій. Це полегшило б так звані "зворотні" санкції проти Росії і відновлення військової підтримки України в разі непровокованих військових дій Москви, що посилило б стримування. Крім того, взаємно визнаний кордон міг би дозволити обом сторонам прийняти взаємне виведення військ, знизивши ймовірність ненавмисної ескалації", - наголошується в статті.

Крім того, у разі виникнення конфлікту, іноземні партнери країни-агресора з меншою ймовірністю підтримали б вторгнення, якби вони явно визнали новий кордон. Також формальне визнання допомогло б позбавити націоналістичні сили ключового аргументу для відновлення бойових дій і прагнення до подальших територіальних змін.

Також міжнародно офіційно визнаний російсько-український кордон міг би полегшити Україні шлях до подальшої інтеграції із Заходом і сприяти післявоєнному відновленню, переконані в Foreign Affairs.

"Вступ України до Європейського союзу буде складним за будь-яких обставин, але він стане набагато складнішим, якщо східний кордон країни залишиться невизначеним, нестабільним і сильно мілітаризованим. Врегулювання прикордонних питань також могло б поліпшити післявоєнні економічні перспективи України. Правова визначеність щодо кордонів зробила б країну більш привабливою для великих приватних інвестицій, що матиме вирішальне значення для відновлення", - зазначається в статті.

Зеленський про поступку території

Президент України розкритикував США за спробу змусити українців поступитися територією на Донбасі. Він зазначив, що від Кремля при цьому не вимагають жодних жертв. На думку українського лідера, країна вже пішла на багато компромісів, тоді як Путін і його друзі досі не в тюрмі. Зеленський нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, тоді як Путін відмовився.

Також раніше Зеленський повідомив, що США пропонують, щоб Росія і Україна до початку літа завершили війну.

