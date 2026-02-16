Затримки понад чотири години: міжнародні поїзди курсують із суттєвим запізненням

В "Укрзалізниці" такі затримки пояснюють "технічними причинами".

Низка міжнародних поїздів "Укрзалізниці" курсує із суттєвим запізненням. Найбільше запізнюються рейси до Польщі та Австрії.

За інформацією "Укрзалізниці", поїзд №19/20 сполученням Хелм - Київ-Пасажирський та №67/68 Варшава Заходня - Київ-Пасажирський затримуються на понад чотири години (+4:01). Обидва рейси прямують з території Польщі.

Понад дві години запізнюється і міжнародний поїзд №749/750 Київ-Пас. - Відень Західний (+2:28). Затримки також фіксують у зворотному напрямку. Також ще більше запізнюється поїзд внутрішнього сполучення №77/78 Одеса-Головна - Ковель-Пас. (+3:19).

Крім того, майже на дві години вибився з графіка рейс №67/68 Київ-Пас. - Варшава Заходня (+1:44). Поїзд №93/94 сполученням Харків-Пас. Хелм запізнюється на 61 хвилину.

Серед інших міжнародних напрямків із незначними затримками курсують поїзди з Пшемисля. Зокрема, поїзд №31/32 Пшемисль Головний - Запоріжжя-1 запізнюється на 47 хвилин.

У компанії такі затримки пояснюють "технічними причинами". Надійність прогнозів прибуття для більшості рейсів оцінюється як середня.

"Укрзалізниця" - головні новини

16 лютого у кількох регіонах України було запроваджено тимчасові обмеження руху поїздів через безпекову ситуацію, несприятливі погодні умови та пошкодження інфраструктури. Обмеження руху поїздів стосувались Чернігівської, Сумської, Харківської та Запорізької областей.

7 лютого "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд між Харковом та Сумами. Поїзд має забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині.

