Дешевше, ніж iPhone: розкрито подробиці та терміни виходу бюджетного MacBook

Ноутбук отримає новий алюмінієвий корпус і процесор A18 Pro.

До кінця березня Apple має представити новий MacBook. Це абсолютно нова модель, тому що вона працюватиме на мобільному чипсет і коштуватиме дешевше за iPhone.

Марк Гурман, відомий інсайдер з Bloomberg, стверджує, що головною особливістю такого MacBook буде чип A18 Pro, який дебютував разом з iPhone 16 Pro. За потужністю ноутбук буде порівнянний з M1. Цього має вистачити для соцмереж, перегляду відео та офісної роботи.

Друга особливість – широка палітра кольорів. Серед тестованих варіантів згадуються світло-зелений, синій, рожевий і навіть жовтий. Це стане помітним відходом від строгих і професійних відтінків актуальних моделей MacBook Air і Pro.

Ще MacBook матиме 12,9-дюймовий екран – трохи менше, ніж у моделей Air і Pro. Водночас економити на корпусі не планують. За інформацією Гурмана, Apple використовує новий виробничий процес для алюмінієвого корпусу замість переходу на дешевші матеріали.

Вихід ноутбука очікується в березні, імовірно, за ціною від $700. Зараз найдоступнішою моделлю є MacBook Air, вартість якого стартує від $999.

За чутками, в кінці 2026 року Apple представить MacBook Pro M6 з сенсорним екраном OLED. Також ноутбук чекає великий редизайн. Він повинен позбутися "чубчика" на користь вирізу під камеру з системним інтерфейсом в стилі Dynamic Island на iPhone.

Сама ж Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" в 2026 році. Якщо інсайдери виявляться праві, то компанія готує до виходу складаний iPhone, розумні окуляри і велике оновлення Siri.

