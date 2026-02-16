Росіяни просунулися в районі Покровська та окупували нове село, – DeepState

Зокрема ворог мав успіхи і в самому Покровську.

Російські загарбники окупували населений пункт Рівне, який розташований між Покровськом та Мирноградом. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, за їхніми даними, окупанти просунулися в північно-західному районі Покровська, в напрямку населеного пункту Гришине. Також ворог мав успіхи в Мирнограді, окупувавши частину "сірої зони" в центрі міста.

Російські загарбники також просунулися в населеному пункті Родинське, що на північ від Мирнограду. За даними з мапи, ворог зміг закріпитися у східних районах міста.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше про сильний тиск РФ в районі Покровська повідомив пілот батальйону безпілотників "Шершнів Довбуша" 68 ОЄБр із позивним Гусь. За його словами, росіяни намагаються накопичуватися в різноманітних укриттях ближче до української лінії оборони. Також він відзначав тиск окупантів в напрямку населеного пункту Гришине.

Тим часом на Харківщині ворог не припиняє спроб вийти на рубежі річки Оскіл. Як повідомив заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр Дісней, росіяни таким чином планують захопити населений пункт Лиман, аби далі рухатися в бік Словʼянська та Краматорська.

Ветеран АТО Євген Дикий зазначив, що на тлі відключення Starlink росіяни навряд чи почнуть свій масштабний наступ, який вони планували на весну 2026 року. За словами експерта, до настання весни РФ вдасться знайти адекватне рішення. Однак для вибудовування всієї комунікації ворогу може знадобитися від 6 до 8 місяців.

