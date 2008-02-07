Пропоную європейським посольствам обмежити візи політикам, котрі розгортають антинатовську істерію

Ну дайте мені, обмеженій українці, хоч якесь раціональне пояснення галасові, який здійняли відомі сили в Україні, озираючись на так званий “російський інтерес”. Якщо в країнах НАТО так погано, то навіщо їм туди їхати?.. Репліка

Мені нарешті дуже б хотілося почути якісь здорові аргументи, якщо вони, звісно, існують, від противників євроатлантичної інтеграції України. Якщо хтось десь їх бачив, то підкажіть – я просто горю бажанням прочитати, – як можна при здоровому глузді та хоч якійсь любові до своєї країни не бажати приєднання її до розвинутої організації колективної безпеки.

Я багато чула й читала аргументів на користь вступу України в НАТО, тож не повторюватиму їх.

Але ті ірраціональні висловлювання, що я чула від членів Партії регіонів, Компартії та представників їхнього електорату, не дають змоги цілісно уявити їхню позицію. Спробую класифікувати можливі “аргументи” НАТОфобів.

1. У країнах НАТО – низький рівень життя, висока злочинність, авторитарні режими, тому нам туди в жодному разі не можна.

2. Воєнні бази НАТО – це бараки з голодуючими солдатами, дідівщина, мат, низький рівень військової підготовки. Якщо такі бази з’являться в Україні, нас чекають безробіття і голод.

3. НАТО – це постійна війна на власній території, бомбування своїх міст, біженці, геноцид національних меншин.

4. Країни НАТО проводять політику знищення православ’я, слов’янського братства, справжньої духовності. Православні Греція и Болгарія просто не знають, як вирватися з цієї організації, куди їх примусили вступити кляті американці. Те саме стосується братів-слов’ян – поляків, чехів, словаків, словенців, болгар тощо.

5. НАТО перебуває у стані війни з Росією, тому в разі вступу України до Альянсу Росія відразу нападе на Україну. Щоправда, тут виникає запитання: а чому, власне, Росія ворогує з НАТО? Знайти прагматичну, раціональну відповідь на нього мені поки що не вдається. Але я активно продовжую пошуки.

Можу припустити таке:

По-перше, Росія не хоче, щоб сусіди обирали прогресивні шляхи розвитку, бо на тлі їхньої відсталості власна бідність видається не такою страшною.

А хіба не краще було б і самій розвиватися на засадах ринку та економічної свободи?

По-друге, Росія намагається зберегти високу енергетичну залежність України, яка впирається в технологічну відсталість, а НАТО – це насамперед передові технології і скорочення енергоспоживання. А навіщо їй енергетична залежність? Хіба попит на енергоносії у світі падає?

По-третє, деякі політологи говорять про якісь геополітичні інтереси Росії...

Насправді, це лиш словеса, якими прикривають брак реальної мотивації поведінки російської влади. Її інтерес – подальша газпромізація держави, і НАТО тут, очевидно, ні при чому.

По-четверте, Кремль має страх перед наступом демократії, свободи, ринку, які загрожують російській системі влади, крім того – територіальній цілісності держави. Напевне, це головний аргумент, але він ніде чітко не артикульований, тож залишається досить гіпотетичним.

По-п’яте, НАТО – все ще є для росіян символом ворога, підтримання такого уявлення в глибинах російської підсвідомості допомагає зберегти відносну єдність суспільства, а отже – вигравати вибори й утримувати владу.

Але причому тоді тут Україна?

Ну, дайте мені, обмеженій українці, якесь раціональне пояснення антинатовської істерії, яку закотили відомі сили в Україні, озираючись на так званий “російський інтерес”. Я закликаю до цього й російських фахівців, покликаних блудити по Інтернету з чітким завданням – підтримувати імідж їхнього вищого керівництва. У вас же напевне є якісь здорові аргументи, – наведіть мені їх. Тільки не треба писати про Мілошевича чи Саддама Хусейна – ці аргументи вже неактуальні.

І ще одне – найголовніше. Хочу дати дуже прагматичну пораду посольствам країн НАТО в Україні. Гадаю, доцільно було б обмежити надання віз політикам та іншим публічним діячам, котрі розгортають істерію навколо Північноатлантичного альянсу. Адже якщо в країнах НАТО так погано, то навіщо їм туди їхати? Навіщо тримати банківські рахунки в “ненадійних” країнах? Навіщо кататися з коханками по Туреччинах, Канарах, Маямах та Багамах, якщо там гірше, ніж у антинатовській Росії чи Білорусії? У список невиїзних пропоную включити всіх “регіоналів”, особливо Януковича, Ахметова, Бойка, а також Кучму, який “голосуватиме проти НАТО”, бо його там колись не захотіли посадити біля президента США, Литвина з усім його блоком. Не кажучи про комуністів, соціалістів та інших червоних. Сподіваюсь, Тимошенко заносити в цю когорту не доведеться...

Це буде принаймні справедливо.

Оксана Охрімчук, Київ–Москва