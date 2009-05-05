На Черкащині у Золотоношці загинуло багато риби

Вчора Державна екологічна інспекція в районі села Чехівка Чорнобаївського району Черкаської області у річці Золотоношка виявила масову загибель риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, попередньою причиною цього є потрапляння до водойми недоочищених стічних вод із очисних споруд ВАТ „Веста” міста Золотоноша.

Водозабори для життєзабезпечення населення на даній річці відсутні.

Взято проби води для проведення лабораторних досліджень на предмет наявності шкідливих речовин. Збитки, завдані навколишньому середовищу, уточнюються. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.