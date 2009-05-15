В ЄС споживачів дурять 15 авіакомпаній та 22 вебсайти

В ЄС 15 авіакомпаній та 22 веб-сайти порушують законодавство щодо надання споживачам правдивої інформації про авіаквитки

Брюссель. 14 травня. УНІАН. 15 авіакомпаній та 22 веб-сайти продовжують порушувати законодавство Європейського Союзу щодо надання споживачам правдивої інформації про авіаквитки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА, представляючи результати останнього дослідження, проведеного Єврокомісією, стосовно дотримання авіакомпаніями вимог законодавства про продаж квитків на авіарейси через Інтернет.

Загалом, починаючи з вересня 2007 року, Єврокомісія відстежила вже понад 400 веб-сайтів, що пропонують продаж авіаквитків, і на 137-ми з них виявила певні порушення. При цьому 115 веб-сайтів вже були виправлені.

Серед основних порушень, з якими намагається боротися Комісія: відсутність остаточно визначеної ціни на квиток з першої сторінки пошуку, наявність попередньо “закреслених” квадратиків з додатковими опціями, що пропонуються пасажиру, автоматично збільшуючи вартість його квитка.

Серед компаній, які залишаються в переліку тих, що не співпрацюють з Єврокомісією, - Iberia, SAS та TAP, Finnair, Air Malta та Tarom.

Сьогодні зранку ще три компанії - Air France, KLM та British Airways - пообіцяли Єврокомісії найближчим часом усунути недоліки.

“Чому ці компанії зателефонували нам? Очевидно, вони розуміли, що я назву їх”, - сказала М.КУНЄВА.

Комісар ЄС також зазначила, що вважає достатнім термін до кінця липня для розв’язання проблем, що існують при продажу авіаквитків через Інтернет.

“Після липня ми можемо просити країни-члени вжити заходів прямої дії проти компанії-порушника... Комісія самостійно не може вчиняти дії проти конкретних компаній. Але ми, у випадку невиконання директив ЄС, можемо почати процедуру про порушення законодавства ЄС”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2008 року в ЄС набула чинності Директива, яка вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх веб-сайтах одразу реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Директивою передбачено, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку їх бронювання. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.