«Оболонь» перероблятиме пластмасу на паливо

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, має намір найближчим часом почати переробку пластмаси на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив почесний президент компанії «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН.

Він повідомив, що давно знайомий з групою людей, які розробляли технології переробки відходів пластмас в автомобільне паливо. Але для того, щоби реалізувати цю технологію, у них не було засобів і можливостей. «Кілька років тому ми приватно підключилися для вирішення проблеми і допомогли цим хлопцям побудувати експериментальну установку з переробки пластмаси в автомобільне паливо», – сказав він.

А.Слободян додав, що вже досягнута домовленість і зареєстровано підприємство у місті Городок Хмельницької області – “Оболонь Оіл”, яке займатиметься переробкою відходів поліетилентетрофолату (ПЕТ) і ще трьох видів пластмаси на паливо. Це паливо використовуватиметься для автомобілів і тракторів.

Працювати установка почне вже цього року. «Буквально днями почне працювати ця установка, після того, як ми перенесли її на майданчик постійного базування», – сказав А.СЛОБОДЯН. При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день це невеликі обсяги, проте компанія планує нарощувати потужності з переробки відходів на паливо.

Нагадаємо, ЗАТ «Оболонь» з 2002 року займається переробкою ПЕТ-пляшок. Першим кроком було впровадження установки з переробки пластикової тари на сировину з метою зниження негативного впливу відходів на навколишнє середовище. Пізніше «Оболонь» запустила першу в Україні лінію з виробництва бандажної стрічки з ПЕТ-пляшок у місті Олександрія (Кіровоградська обл.).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві і 6 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.