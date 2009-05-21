Соціальні мережі маніпулють даними користувачів

Відразу дві аналітичні статті, що критикують роботу соціальних мереж з особистими даними користувачів, з’явилися в Інтернеті. Першу представив старший технічний консультант антивірусної компанії Sophos Грехем КЛУЛІ, другу – група дослідників з Кембріджського університету.

Суть обох публікацій однакова – більшість популярних соціальних мереж негласно використовують і зберігають у своїх інтересах особисті дані користувачів. Це суперечить масі діючих законів і ніяк “не клеїться” з прийнятими у демократичному суспільства моральними принципами.

Клулі у статті розповідає про свій експеримент з соціальною мережею Twitter. Дослідник завів декілька тестових облікових записів у мережі, розмістивши там вигадані персональні дані. Через деякий час він власноруч видалив усі створені аккаунти. Проте ці дані так і залишилися у мережі за конкретними адресами – усі повідомлення, картинки і коментарі. Крім того, їх вільно можна було знайти і через пошук Twiiter.

У статті Клулі звинувачує популярний сервіс в порушенні політики безпеки і в маніпуляції даними користувачів, яка здійснюється з метою розширити список доступного контенту і залучити нових відвідувачів на сайт.

"Мало того, що кеш особистих записів користувача місяцями блукає по пошукових системах, так ще і в самих же соціальних мережах його можна без проблем відшукати", - пише він.

Далі пішли дослідники з Кембріджу: схожі фіктивні аккаунти вони завели на 16 популярних соціальних сайтах (конкретні адреси сайтів дослідники не вказують). Через деякий час вони теж видалили ці аккаунти, разом з тим контент видалених користувачів і їх персональні дані продовжували залишатися доступними на 7 сайтах, у тому числі, і на популярному Facebook.

Дослідники говорять, що за допомогою указування прямої адреси тексту на нього можна запросто потрапити. "У політиці безпеки того ж Faceook відзначається, що дані знищуються негайно після видалення аккаунта", - говорять автори дослідження.

У звіті також повідомляється, що такі проекти, як Flickr, Google Picasa і Microsoft Windows Live Spaces дійсно видаляють контент відразу ж після видалення користувача.

"Це зайвий раз підтверджує, як соціальні сайти безвідповідально підходять до проблеми приватності даних користувачів – виходить, їм простіше залишити все як є, аніж виконати свої обов’язки. Упевнений, що приватність необхідно розглядати як обов`язкову умова, а не як юридичне доповнення", - відзначив Джозеф БОННО, один з авторів звіту.

МОБИЛЬНИК.ua