У Росії продукти дорожчають у 10 разів швидше, ніж в ЄС

Зростання цін на продукти харчування в РФ в січні-квітні 2009 року склало 5,8%, що в 10 разів перевищило дорожчання продовольства в ЄС (0,6%).

Не pdf;f.xb на багаточисельні повідомлення про різке уповільнення інфляції в квітні-травні поточного року, продукти харчування в Росії в квітні стали дорожчими на 0,5%, тоді як в країнах ЄС в середньому вони подешевшали на 0,1%.

У Росії тенденції e динаміці цін на більшість груп продовольчих товарів в квітні значно відрізнялися від тенденцій в країнах Європейського Союзу.

Так, за минулий місяць найбільший приріст цін в РФ відзначився у овочах, які подорожчали на 2,4% (у країнах Європейського Союзу ціни на них знизилися на 0,1%). Ціни на рибу і морепродукти збільшилися на 1,8%, цукор, джем, мед, шоколад і цукерки додали 0,9%, хлібобулочні вироби - 0,6% (у країнах ЄС ціни на дані групи продуктів майже не змінилися).

В той же час в квітні в Росії спостерігалося зниження цін на фрукти, які стали дешевшими на 2,1% (у країнах ЄС ціни виросли на 0,8%), на масла і жири - на 1,2% (у ЄС знизилися на 0,9%). Проте в порівнянні з початком року ціни на фрукти в Росії виросли на 17,0% (у країнах ЄС в середньому - на 1,9%), цукор, джем, мед, шоколад і цукерки додали 12,7% (У ЄС 1,5%), а овочі - 11,6% (у ЄС 4,6%).

Приріст цін на рибу і морепродукти в Російській Федерації склав 9,4% (в середньому по країнах ЄС наголошувалося зниження цін на товари цієї групи на 1,0%), на м`ясо і м`ясопродукти - 4,6% (ціни в Европе виросли на 0,4%). Молочні вироби, сири і яйця в Росії подорожчали на 0,7% (у країнах ЄС наголошувалося зниження цін на 0,9%).

Інфляція в Росії на початку року збільшувалася в значній мірі за рахунок девальвації рубля і подорожчання імпортних продуктів. Проте навесні рубель почав зміцнюватися, що привело до уповільнення зростання споживчих цін до значень, які серйозно відстають від показників минулого року.

Російський ЦБ, вважаючи, що за підсумками року споживча інфляція в країні може сповільнитися і опинитися істотно нижче за офіційний прогноз на рівні 13%. А деякі незалежні експерти і зовсім стверджують, що при певному збігу обставин ціни в Росії за підсумками року виростуть менш ніж на 10%.

Проте, за результатами травня, згідно офіційного прогнозу, інфляція в Росії може скласти приблизно 7%, і це означає, що за перших п`ять місяців року ціни додали більше половини з відпущеного їм ліміту.

Нагадаємо, 8 травня прем`єр Юлія Тимошенко вимагала від обласних державних адміністрацій активізувати роботу зі стримування зростання цін в Україні на продукти харчування, бо декому вже "дах зірвало".

ТСН