G8 ініціює скорочення парникових газів на 80%

Країни Великої вісімки на саміті в Італії вперше дійшли згоди про те, що глобальне потепління не повинно перевищити двох градусів за Цельсієм.

Це саме той рівень, який - на думку багатьох експертів - дозволить уникнути невідворотних кліматичних змін.

Аби не перевищити його, країни Великої вісімки визначили амбітну мету - скоротити на 80 відсотків викиди парникових газів до 2050 року.

Прем’єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельд в інтерв"ю Бі-Бі-Сі зазначив, що цієї мети можна буде досягти завдяки розвитку і використанню нових технологій:

"Нам, звичайно, ще варто подивитися, яким буде технологічний розвиток, коли йдеться про 2050 рік, але - відверто кажучи - я вважаю це цілком можливим. Якщо поглянути на те, якими є сьогоднішні передові позиції у галузі досліджень та розвитку, то це просто вражає. Втім вже зараз ми прийняли за головну мету оту двоградусну межу, яка є дуже важливою, оскільки вона обмежує обсяги викидів у атмосферу."

Як повідомляє акредитований на саміті кореспондент Бі-Бі-Сі, переговори на тему скорочення викидів з представниками Китаю та Індії можуть виявитися дуже важкими. Ці дві країни твердять, що заходи, спрямовані на скорочення викидів парникових газів, не повинні зашкодити зусиллям з подолання бідності.

Індійський прем’єр-міністр Манмохан Сінгх сказав: "Як відповідальні члени міжнародної спільноти ми визнаємо наш обов’язок щодо збереження і захисту довкілля. Втім, проблему кліматичних змін не можна вирішувати, консервуючи злидні у країнах, що розвиваються."

ВВС