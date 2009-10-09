Київрада встановила нові правила проведення феєрверків

Нові правила проведення салютів та феєрверків затвердили вчора на сесії Київради. Тепер піротехнічні забави можна буде проводити не пізніше 22 години та щонайменше за 300 метрів від будинків, історичних, адміністративних об`єктів. Організовувати салюти категорично заборонили на дахах, балконах, цвинтарях. Побавитись піротехнікою не вдасться у рекреаційних зонах, наприклад, на Трухановому острові чи у Гідропарку. Там встановили заборону з 1 квітня до 1 липня, а у лісах й до 1 листопада (доки не відлетять птахи). Контролювати виконання правил доручили аж трьом службам.

Усіх охочих влаштувати феєрверк відтепер зобов’яжуть укладати договір з мерією та отримувати погодження у міському Головному управлінні міліції, МНС та Держгірпромнагляду. Це обмежить охочих “постріляти” вогнями під вікнами киян, а також допоможе наповнити бюджет, вважають депутати. За місця для проведення піротехнічних шоу вони планують встановити плату. Її розмір мають визначити найближчим часом.

Тим часом у великих компаніях, які займаються піротехнічними шоу, на новий документ відреагували скептично. Там вважають, що невеличкі фірми можуть остаточно "піти в тінь", зокрема, завдяки інтернет-магазинам, і нелегально "стріляти" під багатоповерхівками непрофесійною піротехнікою.

“Проблему це навряд чи розв’яже, хіба що потіснить дрібні компанії з ринку”,— каже представник Торгового дому Ломакіна Володимир ФЕСЕНКО. “Ми влаштовуємо потужні салюти на професійних установках, відповідно завжди беремо дозволи, а ті, хто займається дрібною піротехнікою, тепер ще більше підуть у тінь. Салют у них триває до хвилини. 20 людей подивилися і розбіглися, навряд чи міліція когось зловить. Купити ж непрофесійні салюти чи феєрверки в інтернеті можна за лічені хвилини”, — пояснює фахівець. В.ФЕСЕНКО додає, що виконати рішення зможуть лише за дуже чіткої роботи всіх згаданих служб, що реально здійснити вдасться не скоро.

“Хрещатик”