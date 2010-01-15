За рік зарплати українців зросли лише на 33 гривні

Менше, ніж в Україні, ніхто у Європі не заробляє, констатує директор Інституту демографії Елла ЛІБАНОВА. Офіційні доходи українців, за даними Держкомстату, торік практично не зросли: у жовтні 2008 року середня зарплата українця становила 1917 гривень на місяць, а у жовтні 2009 року – 1950 (приблизно 246 доларів). Для порівняння: у Польщі середня зарплата – 1,2 тисячі доларів на місяць, у Франції – 5,5 тисяч доларів, а у Латвії – 575 доларів.

Економічна криза, стрімке падіння курсу гривні, а також намагання у таких умовах заморозити зарплати. Як результат, українець у середньому заробляв торік лише на 33 гривні більше, ніж позаторік. Реальні доходи, звісно, більші (якщо врахувати «зарплати у конвертах»), але і з ними українці одержують грошей найменше в Європі, зазначає Е.ЛІБАНОВА. «Навіть, якщо брати з урахуванням цін, то все одно виходить, що програємо. Скажімо, Польща та Угорщина пішли на різке підвищення зарплати і це було чинником економічного розвитку. В нас і різкого не було, і зростання продуктивності не було», - говорить вона.

Окрім цього, зазначає Е.ЛІБАНОВА, «тінізація» заробітних плат є, але вона не така велика, як декому здається. «Тому що я ніколи не повірю, що на великому підприємстві, де працює декілька тисяч працівників, хтось піде на те, щоб видавати «зарплату в конвертах». Середня заробітна плата більш-менш віддзеркалює ситуацію».

Депутат від БЮТ, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН не погоджується з даними, що українські зарплати - найнижчі в Європі. «Реальні доходи людей складаються приблизно на дві третини із заробітної плати і на третину – з доходів, які не входять до цього визначення. В цій третині якраз і знаходяться люди, які формально є найманими працівниками, але фактично заробляють собі на життя іншими способами».

Якщо ви хочете отримувати більше, не треба чекати милостей від держави, очікуючи, поки вона посприяє зростанню середніх зарплат, наголошує Сергій Терьохін. За його словами, це все залежить від нас. Якщо Вам потрібні гроші - треба шукати можливість їх заробити.

Радіо “Свобода”