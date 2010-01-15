Перше цього року сонячне затемнення закінчилося

Перше сонячне затемнення 2010 року, яке почалося сьогодні вранці, закінчилося - о 10.07 за Гринвічем (12.07 за київським часом) місячна півтінь залишила Землю.

Як передає РІА «Новости», нинішнє затемнення було кільцеподібним - Місяць закрив диск Сонця не повністю, а так, що по краях видно яскраве сонячне "облямування", що обрамляє темний місячний диск. Такі затемнення відбуваються через витягнутість орбіти Місяця, який цього разу виявився трохи далі від Землі, і його тіні замало, щоб закрити Сонце повністю.

Затемнення почалося о 04.05 за Гринвічем (06.05 за київським часом), а кільцеподібна фаза - о 05.14 за Гринвічем (07.14 за київським часом). Смуга тіні завширшки близько 300 кілометрів пройшла через Уганду, Кенію, південне Сомалі, перетнула Індійський океан, досягла півдня Індії й півночі Шрі-Ланки, пройшла територію Бірми й Китаю.

Наступне затемнення відбудеться 11 липня 2010 року і буде "звичайним" повним затемненням - Місяць закриє Сонце повністю і можна буде спостерігати сонячну корону - найбільш зовнішні шари атмосфери світила, спостереження за яким допомагають астрономам зрозуміти стан сонячної магнітосфери.

Проте смуга тіні майбутнього затемнення буде вкрай незручною для спостережень - вона проходитиме в південній частині Тихого океану, і торкнеться суші лише в одній точці - на південному краю Південної Америки.