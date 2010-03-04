Торік 150 тисяч українців відмовилися від центрального опалення

Торік близько 150 тисяч українців відмовилися від центрального опалення і перейшли на індивідуальне, повідомляє тижневик «Коментарі:».

І це – попри Заборону на індивідуальне відключення від центральної тепломережі згідно з наказом Міністерства з питань ЖКГ №169 від 06 листопада 2007 р. Відповідно до цього документу, відмовитися від централізованої поставки тепла й гарячої води можна лише в тому випадку, якщо цього бажають усі мешканці багатоквартирного будинку. Тим не менше, як пишуть «Коментарі:», українці обходять цю заборону за допомогою банальних хабарів або через суди. Зокрема, через суд можна оскаржити розпорядження місцевої влади, яке дублює міністерський наказ про правила переходу на індивідуальне опалення. Підставою для цього є положення Конституції, які закріплюють право вільно розпоряджатися власним майном.

Крім того, відзначає видання, ст. 383 Цивільного кодексу дозволяє власникові квартири на свій розсуд здійснювати в ній ремонт та інші зміни, якщо вони не порушують права власників інших квартир. Хоча можливість двоякого трактування останньої норми затягує винесення остаточного вердикту щодо законності наказу комунального міністерства.

Ще одна можливість домогтися права на індивідуальне опалення - в судовому порядку розірвати договір з теплокомуненерго через порушення, що виникають у зв’язку з наданням неякісних послуг. Це можна зробити на підставі положень Цивільного кодексу й закону про теплопостачання. Після чого можна не оплачувати платіжки, які надсилають комунальники. «Після виникнення заборгованості в тепломереж є два виходи: або продовжити вимагати сплату через суд, або відключити неплатника від поставок гарячої води й тепла, якщо це дозволяє схема енергопостачання будинку. Суд, швидше за все, визнає правоту неплатника. Тому тепломережам дешевше відключити боржника через ЖЕК, подавши йому відповідні акти, щоб з одного боку, не витрачати на нього теплоносій, а з іншого — убезпечити сам процес відключення», — пояснив член комунальної комісії Жовтоводівської міськради Олексій БІЛЬЧЕНКО.

За даними видання, зараз близько 70 малих і середніх міст спростили схему розриву відносин з комунальниками, закріпивши власними нормативними актами можливість переходити на автономне опалення у випадку надання підприємствами ЖКГ неякісних послуг.

«Для місцевої влади це порятунок від зайвого головного болю. По-перше, знімається питання щорічного вибивання лімітів газу для теплокомуненерго. По-друге, немає потреби викладати значні кошти на обслуговування мереж і субсидування населення, оскільки за газ у казані кожний платить сам без допомоги міста», - розповів голова Асоціації теплотехнічних компаній Віталій ЯКОВЕНКО.

За даними дослідження, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» восени 2009 року, 30% мешканців багатоквартирних будинків висловили готовність відмовитися від центрального опалення на користь автономного.