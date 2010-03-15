Торік на Кіровоградщині забракували товарів на 1,5 млн. грн.

Торік спеціалісти управління в справах захисту прав споживачів в Кіровоградській області перевірили якість продукції на загальну суму 5,6 млн. грн., з яких забракували та припинили реалізацію таварів на суму 1,5 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника управління Алла ДУДНІК.

Згідно з отриманою інформацією, за 2009 рік в області перевірили 726 суб’єктів господарювання, порушення виявили на 678 (у 93% від перевірених).

Найбільш поширеним із виявлених порушень була реалізація продовольчих товарів без супровідних документів щодо якості та безпеки. Зокрема, тимчасово припиняли реалізацію продуктів дитячого харчування – у 94% випадків, алкогольних напоїв – у 83%, цукру-піску – 72%.

Спеціалісти управління перевірили 173 дал. алкогольних напоїв (забракували за різними показниками 94% продукції), більше тонни хлібобулочних виробів (58%), 4,6 тонн м’ясних товарів (21%), 0,7 тонн продуктів дитячого харчування (94%), 2 тонн молочних товарів (78%).

У 2009 році до управління в справах захисту прав споживачів в області надійшло 329 звернень громадян (у 2008 році - 291 звернення). Найчастіше споживачі скаржились на якість непродовольчих товарів (54% всіх звернень). Значна кількість з них стосувались низької якості побутової техніки, меблів, мобільних телефонів, взуття.