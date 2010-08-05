В Україні, на відміну від Росії, хліб не подорожчає.

Таку думку висловив агентству УНІАН експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, коментуючи інформацію про прогнозоване підвищення цін на хлібобулочні вироби восени цього року.

Він відзначив, що ситуація з урожаєм в Україні, порівняно з найближчими країнами-сусідами, достатньо благополучна. «Ситуація, що складається з урожаєм цього року, дуже сприятлива для експорту українського зерна за кордон. Цьому сприяє кілька чинників, і в першу чергу - несприятлива ситуація з урожаєм у найбільших країн-виробників зерна в Європі - Росії і Казахстані», - вважає В.ЗАСТАВА.

За його словами, на даний момент Міністерство сільського господарства РФ прогнозує, що в поточному році в Росії вдасться зібрати не більше 75 млн. тонн зернових, що приблизно відповідає річному обсягу споживання всередині країни.

Як зазначив експерт, при цьому не варто забувати, що офіційний прогноз міністерства знижувався вже кілька разів - з 97 млн. тонн до поточних 75, а ряд російських експертів взагалі вважають, що врожай у Росії не перевищить і 56 млн. тонн. «У такому разі російський уряд буде вимушений підвищувати ціни на хліб та імпортувати зерно», - прогнозує В.ЗАСТАВА.

За його словами, ситуація в Казахстані ще гірша: там урожай цього року оцінюється як найгірший за останні 20 років. «При цьому офіційний прогноз Мінагрополітики України достатньо оптимістичний: в Україні вдасться зібрати 42-45 млн. тонн зернових, що відповідає середньому показнику врожайності. Наприклад, минулого року в Україні було зібрано близько 46 млн. тонн. Враховуючи торішній залишок, можна стверджувати, що зерна в Україні має вистачити як для внутрішнього ринку, так і для експорту за кордон», - вважає В.ЗАСТАВА.

Експерт Інституту Горшеніна вважає, що ціна на хліб – питання політики. «Не варто забувати, що ситуація з підвищенням світових цін на зерно і хліб розгортатиметься на тлі місцевої виборчої кампанії в Україні. Після достатньо непопулярних рішень про підвищення цін на газ для населення і тарифів ЖКГ владі необхідно продемонструвати кілька ефектних перемог. Утримання стабільних цін на хліб в Україні на тлі очікуваного підвищення цін на хліб у Росії і в Європі – відповідна для цього ситуація», - сказав він.

Також експерт Інституту Горшеніна висловив думку, що факт наявності сприятливого середовища для експорту українського зерна не означає, що українські зернотрейдери зможуть цим скористатися. «Благополуччя зернотрейдерів багато в чому визначає український уряд шляхом введення квот на експорт зерна. У даній ситуації уряду вигідно мінімізуватиме експортні квоти і створити додаткові перешкоди, щоб спровокувати надлишок зерна всередині країни і утримати таким чином низькі ціни на хліб. Враховуючи українську традицію невідшкодування ПДВ, зернотрейдери відчуватимуть брак оборотних коштів, що також істотно ускладнюватиме їхню діяльність», - вважає В.ЗАСТАВА.