Україна хоче мати право на географічні назви продуктів

Україна під час переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом має намір зберегти за собою право використовувати географічні назви продуктів – коньяк, мадера, шампанське й інші – на внутрішньому ринку і для експорту до країн, які не входять до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Варіанти домовленостей ЄС з різними країнами відрізняються. Ми шукатимемо ті варіанти, які нам підходять. Єдине зрозуміло, що виходити з такою продукцією на європейський ринок чи ринок країн, з якими ЄС має відповідні угоди про захист географічних назв, ми не зможемо.

Сьогодні йдеться про те, щоб зберегти можливість використовувати назви на внутрішньому ринку і на тих ринках, на які ми можемо виходити, не міняючи назву», – сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Крім того, він відзначив, що під час переговорів Україна і ЄС обговорюють додаткові компенсатори втрат, яких українські виробники зазнають у результаті зниження обсягів продаж товарів після зміни його назв.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ також повідомив, що до кінця року відбудеться ще два раунди переговорів про підготовку угоди про ЗВТ між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі Україні доведеться відмовитися від використання географічних назв товарів.

Україна і Євросоюз 18 лютого 2008 року почали переговори про створення зони вільної торгівлі, яка повинна стати складовою нової Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.