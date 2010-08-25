В Україні зростає ціна на свиней

Ціни на свиней у живій вазі продовжують зростати уже другий місяць поспіль. Така тенденція спостерігається з кінця червня 2010 року.

Ціна на м’ясо-сальних свиней в середньому по Україні складає 15 гривень за кілограм живої ваги. У порівнянні з ціною місяць тому вона зросла більше як на 25%. Тоді вона становила 12 грн/кг.

Середньозважена закупівельна ціна на свиней м’ясного типу вже пройшла позначку 17 грн/кг. Це на 15% вище, ніж місяць тому, коли ціна була 15 грн/кг.

Через високі ціни на фуражне зерно, корми будуть дорожчати, а відповідно, зростатиме і собівартість виробництва свинини. Можна очікувати на подальше зростання закупівельних цін.

На європейському ж ринку панує стабільність цін, хоча пропозиція свиней на забій на ринку обмежена і зберігається тенденція до зниження їх кондиційної ваги.

PigUA.info