В.о. голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що ціни на гречку в Києві не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«В останні дні в Києві склався ажіотажний попит на крупи, перш за все на гречку. Я можу відповідально заявити, що у нас немає жодних передумов для того, аби ця продукція, по-перше, подорожчала, а, по-друге, зникла з наших прилавків», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, в Україні збирається достатній урожай для того, щоб забезпечити населення необхідною кількістю продуктів, а також експортувати.

Крім того, О.ПОПОВ повідомив, що найближчим часом київська влада проведе консультації з торговими організаціями для того, аби поставити в столицю додатковий обсяг продукції і реалізувати її через продовольчі ринки.

«У недалекому майбутньому у нас буде постійно діючий оптовий продовольчий ринок, який працюватиме цілий рік. Тобто, взагалі жодних передумов до збільшення цін немає», - сказав О.ПОПОВ.