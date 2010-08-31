Споживчі настрої українців погіршуються

Другий місяць літа характеризувався обвалом індексу споживчих настроїв (ІСН) українців на 8,1 пункту до значення 86,4. Таким чином, погіршення споживчих настроїв триває вже другий місяць поспіль після трьох кварталів їх стабільного зростання.

Такі результати дослідження споживчих настроїв в Україні, спільного проекту компанії GfK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень.

Повідомляють, що падіння ІСН у липні зумовлено погіршенням економічних очікувань, що змінилися від нейтрально-оптимістичних до переважно песимістичних. Погіршилися також й оцінки поточного становища.

Негативні оцінки перспектив української економіки позначилися на очікуваннях населення щодо інфляції та динаміки безробіття.

«Наміри провести низку непопулярних реформ, зокрема збільшити ціни на енергоносії та підвищити пенсійний вік, до яких підштовхує уряд відновлення співпраці з МВФ, були прохолодно сприйняті більшістю українців. Водночас, уповільнення темпів відновлення економіки України разом зі спекою, що загрожує врожаю зернових, спонукає населення України до більш песимістичних економічних очікувань», – зазначає керівник програми «Соціальна економіка» МЦПД Максим Борода.

В аналітичній компанії Astrum Investment Management так пояснюють погіршення споживчим настроїв: “Суспільний ентузіазм щодо двох головних чинників СН в Україні – стабільності обмінного курсу і зміни політичної влади – зійшов нанівець”. Аналітики згадують і рішення уряду підвищити ціну на газ для населення на 50%, яке також сприяло різкому погіршенню економічних очікувань у липні цього року.