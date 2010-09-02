На Рівненщині понад 82% підприємців завищують ціни на продукти

На Рівненщині 82,5% суб’єктів підприємництва безпідставно завищують ціни на продовольчі товари.

Такі результати перевірки діяльності підприємців області на ринку продовольства, проведені за дорученням Рівненської обладержадміністрації Держінспекцією з контролю за цінами в області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, з початку року на ринку продовольства перевірили 194 суб’єкти, у 160 випадках зафіксували порушення. Нечистих на руку підприємців оштрафували майже на 13 мільйонів гривень.

Впродовж серпня провели 23 перевірки, в тому числі 9 – спільно з іншими контролюючими та правоохоронними органами. Вартість цукру контролювали у 6-ти випадках (порушення встановили у 4-х), борошна та хліба – у 8-ми (порушення встановили у 6-ти).

У Держінспекції наголошують, що сприяє зловживанням невиправданий ажіотажний попит на певні продукти харчування. Тому фахівці вкотре наголошують, що за широко «розрекламованим» підвищенням цін на певний товар, в більшості, криється звичайне сезонне здорожчання.

За словами першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія ЮХИМЕНКА, влада краю робитиме все можливе, аби зменшити спекулятивний ажіотаж та необґрунтовані накрутки. Для цього А.Юхименко обіцяє максимально сприяти виходу на ринок місцевих виробників і популяризувати сільськогосподарські ярмарки. Зокрема, на вересень заплановано організувати торги без посередників у спальних районах обласного центру. Таким чином агровиробники зможуть продати власну продукцію, а мешканці багатоповерхівок запастися на зиму необхідними продуктами.