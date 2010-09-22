Фракція БЮТ принесла до парламенту два кошики з продуктами

Фракція БЮТ сьогодні у сесійній залі Верховної Ради наочно продемонструвала неправдиву, за її твердженням, інформацію уряду щодо незначного зростання інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу народного депутата від БЮТ Володимира БОНДАРЕНКА його однопартійці винесли та поставили на трибуну ВР два кошики з овочами – морквою, цибулею, картоплею, капустою і деякими іншими продуктами. В одному кошику стояла табличка з цінами на ці продукти за часів прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО, а в іншому - табличка на ці ж продукти сьогодні.

В.БОНДАРЕНКО зауважив, що сьогодні Кабінет міністрів України звітує, що інфляція за серпень склала лише 0,1%. «Але кожен громадянин, який ходить на ринок, помічає брехню уряду. Подивіться на ці корзинки. Тут є дві ціни. Одна корзинка, коли Юлія ТИМОШЕНКО керувала урядом і ми ходили на ринки, а інша, коли ми сьогодні ходимо туди», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Він зауважив, що ціни зросли майже втричі, і це перевищує показник інфляції в 0,1%.

Під час виступу В.БОНДАРЕНКА до трибуни підійшов народний депутат від Партії регіонів Олександр СТОЯН і з одного кошика взяв моркву. «Беріть, Вам не вистачає. У парламенті знайшовся зайчик, який взяв морквину», - сказав В.БОНДАРЕНКО, звертаючись до О.СТОЯНА.