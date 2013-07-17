Винахідник пропонує використовувати енергію протягів

Протяги, яких так бояться люди, можуть виробляти електрику - впевнений молодий винахідник Роман Назарук. Про свою ідею автор розповів в інтерв`ю телевізійному проекту «Інтелект.UA», повідомили УНІАН в прес-службі Малої академії наук (МАН).

В основі його розробки тільки природні явища, а саме - перепади тиску. «Необхідно побудувати башту-трубу висотою 200-300 метрів, яка буде з`єднувати зони різного тиску. У результаті там виникне перепад мінімум 0,3 атмосфери. Генератор, встановлений в трубі, вироблятиме енергію завдяки штучно створеному потоку повітря », - розповідає

Учень МАН зазначає: такі вежі з вітряними млинами можна будувати скрізь, адже перепади тиску є усюди, тоді як для звичайних вітряків слід ретельно підбирати місця. «У кліматичних умовах існують області низького і високого тиску. Якщо з`єднати ці області якиоюсь трубою, то в результаті різниці тиску в трубі з`явиться постійний потік повітря, який можна використовувати для отримання енергії», - каже Р.Назарук. Він пропонує зазначені вежі зводити далеко від житлових масивів, в які повинно надходити електрику.

За словами винахідника, реалізація його проекту дозволить усунути головні недоліки вітряків - їх дорожнечу, низьку продуктивність і неекологічність. Дорослі вчені ідею школяра підтримують, але одностайні в тому, що на її реалізацію потрібні великі гроші, адже будівництво масштабне. Проте його можна уникнути, якщо знайти природну територію з такими ж перепадами тиску. «За розрахунками американської компанії, яка підраховувала вартість одного кіловата енергії на електростанціях різних типів, дешевими є електростанції типу протягів і сонячних батарей», - розповідає співробітник Інституту гідромеханіки НАНУ Володимир Каян. За словами вченого, ідея молодого винахідника не нова, але досить цікава. «Схожі проекти є в світі, але реалізовано поки одиниці», - зазначає вчений. Наприклад, розробка корейських дизайнерів - мініатюрний гаджет з вбудованим млином, який чіпляється до вікна або кондиціонеру в приміщенні. У конструкцію можна вставити акумуляторну батарейку і вона швидко зарядиться від енергії потоку повітря.

На думку Володимира Каяна, конструкція учня Малої академії наук Романа Назарука - масштабна. Вчений припускає, що за кількістю отриманої енергії вона могла б конкурувати з невеликої нафтової станцією. «На реалізацію проекту потрібні чималі кошти, але продуктивність його велика-перекриє всі витрати і швидко почне давати прибуток», - припускає учень МАН Г.Назарчук.